Wayar: "Mientras el PJ esté conducido por ocupas, los peronistas de verdad no tenemos nada que hacer ahí"

Lo dijo por Aries el senador por Cachi, Walter Wayar. Y aseguró, "No todos vamos a todos lados, algunos nos mantuvimos siempre en el mismo camino".

Wayar se reconoció como un dirigente político que se destaca por llevar 15 años en oposición a gestiones de gobierno. Apuntó a aquellos que calificó de "pragmáticos", ya que a su entender, se "vende, entrega, somete, arrodilla, doblega y somete con el objetivo del bien propio", señaló.

Hizo un mea culpa y lamentó que "no hemos sabido encontrar un camino y herramienta que le diga a los peronistas aquí hay que estar, aquí hay que venir, vamos a construir nuestros idearios, no lo logramos", dijo.

Advirtió que cada vez que intentaron los partidos nacionales populares y peronistas hacer una alianza, apareció un "caballo de Troya", "un enviado que nos demora hacer un frente", añadió.

Respecto a una candidatura, Wayar dijo que fue de los primeros en asumir su compromiso para competir por la gobernación dentro del PJ, pero lamentó que le hayan puesto palos en rueda ya que no hubo internas y no pudo participar. Reconoció que habla con otros sectores, en particular del Frente de la Victoria.

Finalmente, insistió con su apreciación de la conducción del PJ y dijo: "El Justicialismo está destruido, lo han puesto de furgón de cola de partidos pequeños pero que conforman una constelación de partidos que van hacia donde calienta el sol".