Ramón Villa: "No voy a salir a disputar en internas carniceras"

Política 10 de febrero de 2023 Ivana Chañi Por

En declaraciones por Aries, el secretario general de Partido de la Victoria aseguró que no peleará una candidatura si no es consensuada, porque "he renunciado a esas peleas chicas en donde internamente terminas restando y no sumando". Asimismo, reiteró su deseo de que el PV sea Gobierno.