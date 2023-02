 Ampuero negó los datos acerca del decrecimiento poblacional en Santa Victoria Oeste

"Ese censo no refleja la realidad del departamento, creo que en el momento en que se hizo, la gente no estaba presente en el departamento porque se encontraban trabajando en otro departamento u otra provincia, entonces quedan censados en esos lugares y no en Santa Victoria, si uno ve la realidad de los municipios, hay un crecimiento poblacional enorme, me parece que no se tuvo en cuenta el hecho de que la persona no estaba presente en su domicilio", planteó el Senador.