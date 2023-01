Salmonella: Insisten en el control de la venta de alimentos

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, explicó por Aries lo que está pasando con la salmonella en la provincia, y en particular en el Departamento Capital, en donde se registró la mayor cantidad de casos.

Apuntó a reforzar la vigilancia y las estrategias, especialmente de las áreas de control comercial municipales para combatir la proliferación de enfermedades transmitidas por alimentos, entre ellas la salmonella.

Asimismo, sostuvo que hay que manejarlas de manera integral y lamentó que aún no se encontró el origen.

Respecto del agua, García Campos dijo que no está descartado que haya salmonelosis, no obstante aseveró que se siguen haciendo los estudios con tecnología especializada, la cual reconoció que no se contaba cuando se produjo el brote en 2017.

"El tema del agua se controla, permanente y constantemente, relacionado con la red que provee del recurso a los domicilios", subrayó.