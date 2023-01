Leavy a Sáenz: "Los legisladores están trabajando, su Gobierno no"

El senador nacional por el FdT, por Aries, le respondió al Gobernador, tras afirmar que los legisladores nacionales por Salta no lo acompañan para resolver las problemáticas que aquejan a los salteños.

"Claramente el Gobernador dice que hay poca acción, pero el Ejecutivo es el gobierno provincial, los municipios, tienen superávit que se estima 22 mil millones en 2022 y veo que las obras no aparecen, hace ocho meses me reuní con Luis María García Salado, ex presidente de Aguas del Norte, que le habían girado en ese entonces 5 mil millones de pesos y las obras no se hicieron o no estaban en ejecución", señaló.

En este sentido, le recordó al mandatario provincial que "los legisladores están para legislar, acompañar", y agregó "no hemos puesto nunca un palo en la rueda, al contrario siempre peleando por Salta, por todos los argentinos".

Asimismo, hizo hincapié en su proyecto de zonas cálidas, que contempla un fideicomiso para financiar una disminución de las tarifas de la luz en un 30%. Tal como sucede en el sur del país, con las bajas temperaturas, indicó.

Respecto a las críticas del gobernador Gustavo Sáenz, el legislador apuntó a sus ministros y a su propia capacidad de gestión.

"Los legisladores están trabajando, creo que los que no están trabajando es su gobierno", afirmó.

Finalmente, subrayó que al Gobernador le sobran las palabras pero carece de acciones.