Sáenz a los legisladores nacionales: "Está buena la crítica, pero hay que acompañar con trabajo"

El Gobernador apuntó a la "política ventajera y oportunista de algunos que aprovechan las necesidades de la gente para aparecerse y no ofrecer soluciones".

En declaraciones por Aries, el gobernador, Gustavo Sáenz reconoció que está trabajando pero sólo con el apoyo de la gente, no así de los diputados y senadores nacionales.

Respecto de las críticas a su gestión, respondió que está buena la crítica pero le pidió a los legisladores que tienen una banca en el Congreso nacional, que representen a los salteños.

"Escriben desde las redes sociales o salen por algún medio de comunicación, pero estaría bueno que vayan a los lugares en donde están sufriendo los salteños: porque para eso representan, no solamente para estar en la Cámara de diputados o de senadores", señaló.

El mandatario analizó la reacción de los legisladores como "una política ventajera y oportunista", con la cual se aprovechan de las necesidades de la gente.

Los invitó a buscar soluciones, gestionar y conseguir financiamiento para obras como el "problema histórico del Itiyuro"

Ante la consulta, si en este tiempo, de mayor demanda de respuestas, se acercó algún diputado o senador nacional, Sáenz tajante dijo que "No", y agregó que su apoyo es la gente que no quiere echar culpas y que cree en la capacidad de gestionar que mostró.

"Yo voy a cumplir con mi palabra y hacer las obras que he prometido, pero con gestión, he sido y la historia me reconocerá como el gestor de obras emblemáticas para la provincia", valoró.