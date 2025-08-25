Martín Menem: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

El presidente de la Cámara de Diputados y hombre clave del oficialismo, Martín Menem, habló por primera vez sobre el escándalo originado a partir de la difusión de un audio atribuido al extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Menem aparece mencionado como uno de los hombres del poder que participaría en un esquema de coimas relacionado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

“Esto es una monumental operación a dos semanas de las elecciones”, aseguró Menem en diálogo con el periodista Antonio Laje en A24.

Y agregó: “Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, sí puedo asegurar que el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por ”Lule" Menem y por Karina Milei“.

Para el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei "es el tipo más transparente" en "la historia de la humanidad". En este marco, señaló que los audios atribuidos a Spagnuolo tienen un origen "dudoso" y señaló que ante la duda de corrupción, el mandatario "salta y echa a la persona":

Martín Menem dijo además que el Gobierno "está acostumbrado a este tipo de maniobras" y señaló: "En octubre probablemente jubilemos a parte de la política que genera tensiones".

“Lule” es primo de Martín y asesor de la secretaria general y hermana del presidente. Al igual que Martín Menem, ambos funcionarios son mencionados en las presuntas grabaciones de Spagnuolo como partícipes de una red de recaudación ilegal que exigía retornos a droguerías.

La grabación atribuida al exfuncionario de donde surgen las acusaciones fue difundida la semana pasada por el programa Data Clave en el canal de streaming Carnaval.

Con información de Infobae