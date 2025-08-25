Piden la declaración de la emergencia vial en el país

Legisladores salteños mostraron su preocupación por el Decreto 461/25, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Por ello, presentaron un proyecto de declaración para que sus pares nacionales gestionen la declración de la emergencia vial en el país.

El expediente, presentado por los diputados Germán Rallé, Daniel Segura y el senador Enrique Cornejo, pertenece al bloque "B. J. Gustavo Sáenz Conducción" y se analizaría este martes en la Cámara de Diputados.

La iniciativa tiene como objetivo alertar sobre las posibles consecuencias que la disolución del organismo nacional podría tener en la infraestructura vial de Salta y de todo el país. El proyecto de declaración busca que los legisladores nacionales tomen medidas para asegurar el mantenimiento y la seguridad de las rutas nacionales.

El expediente no cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Transporte.