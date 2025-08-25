ATE exige una investigación por el acuerdo con Suizo Argentina, mientras denuncian que la obra social de las Fuerzas Armadas pasó de tener $25.000 millones en reservas a un déficit de $160.000 millones.
Piden la declaración de la emergencia vial en el país
Legisladores salteños buscan debatir un proyecto en la Cámara Baja provincial para que se declare la emergencia vial, debido a la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.Política25/08/2025Ivana Chañi
Legisladores salteños mostraron su preocupación por el Decreto 461/25, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Por ello, presentaron un proyecto de declaración para que sus pares nacionales gestionen la declración de la emergencia vial en el país.
El expediente, presentado por los diputados Germán Rallé, Daniel Segura y el senador Enrique Cornejo, pertenece al bloque "B. J. Gustavo Sáenz Conducción" y se analizaría este martes en la Cámara de Diputados.
La iniciativa tiene como objetivo alertar sobre las posibles consecuencias que la disolución del organismo nacional podría tener en la infraestructura vial de Salta y de todo el país. El proyecto de declaración busca que los legisladores nacionales tomen medidas para asegurar el mantenimiento y la seguridad de las rutas nacionales.
El expediente no cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Transporte.
La droguería Suizo Argentina también tiene contratos por cientos de miles de dólares con el PAMIPolítica25/08/2025
La obra social de los jubilados, al igual que los ministerio de Salud, Defensa y Seguridad, hizo 28 contratos con la droguería sospechada por sobornos, algunos por "compulsa abreviada" para acelerar plazos.
El subsecretario de Gestión Institucional aseguró que los mensajes son falsos y calificó la denuncia como “una burda operación política del kirchnerismo”.
El presidente de la Cámara de Diputados, mencionado en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo como integrante de un circuito de coimas en Discapacidad, calificó la denuncia como una “operación” vinculada a las elecciones.
Buscan endurecer sanciones para tenencia de perros peligrosos en Salta
La iniciativa busca introducir la obligatoriedad de una capacitación para los dueños y elevar las multas y arrestos para quienes incumplan la ley.
El ex imputado explicó que su relación con los acusados era laboral y que jamás participó de la planificación del atentado a Cristina Kirchner.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Corrupción en la ANDIS y el círculo de Milei: el escándalo que trascendió al mundoArgentina24/08/2025
La mayoría de los informes se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo familiar más cercano al Presidente.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
"Cuiden y protejan su tierra": El firme reclamo de Sáenz a los legisladores desde la Rural
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".