Feriantes del Parque San Martín llevarán a la justicia el reclamo contra la Municipalidad

En declaraciones con Aries, el administrador de la Feria del Parque San Martín, Carlos Godoy, anticipó que ante el peligro de la continuación laboral, entre el miércoles o jueves de la semana que viene harán una presentación judicial contra la Intendenta, Bettina Romero y sus funcionarios.

“Esto parece la época de los militares, yo lo viví”, expresó en relación a la política de “orden” de la Municipalidad. Cuestionó que si se habla de “orden”, debe hacer sede arriba hacia abajo, y ello no estaría pasando, aseveró. Trajo a mención que un inspector, de apellido Giangreco, que fue denunciado públicamente, por subalternos, en la Subsecretaría de Espacios Públicos por irregularidades en decomisos de vendedores en la vía pública, sigue en funciones, en el Centro Cívico Municipal.

Respecto al conflicto con el municipio, Godoy adelantó que “estamos yendo a la justicia el miércoles o jueves por el tema nuestro, laboral, ya están los abogados, firmamos el lunes los papeles”. Siguiendo la misma línea, afirmó que han presentado expedientes que no fueron respondidos por el Ejecutivo municipal, además de que nunca fueron atendidos cuando solicitaron reuniones, agregó.

“Después de tres años aparecieron a ver el parque, está abandonado todo el parque”, remarcó.

Ante la consulta si hay alguna novedad sobre el traslado a la Terminal de Ómnibus, dijo: “Queremos que nos digan si la terminal, eso es lo que dice Susana Pontussi”. Según Godoy, no se pueden sentar con ningún funcionario, ni con la Interventora de Espacios Públicos ni el Secretario de Gobierno municipal.

Apuntó que los únicos que tienen poder de decisión son la intendenta, Bettina Romero y el secretario de Legal y Técnica, Daniel Nallar.

A pesar de este escenario, Godoy aseveró que están abiertos al diálogo, pero lamentablemente hay “funcionarios que no dan soluciones”.

Por otra parte, Carlos Godoy, aseguró que son 230 personas las que están en peligro de mantener su fuente laboral. La prórroga hasta el 28 de febrero no fue notificada por el Ejecutivo municipal, afirmó.

Sobre cuestionamientos los feriantes, por la reventa o subalquiler en algunos casos, apuntó a los administradores de la Intendenta, Romero; y de Gustavo Sáenz cuando fue intendente por la Capital.

“Hay gente que lo vendió al local, pero eso es problema del administrador, las asociaciones no tienen nada que ver, el administrador pasó un informe a la agencia de recaudación para que cobre, nosotros no pasamos nada, no tenemos ni voz ni voto en la parte esa”, sostuvo, y agregó que quien firmó el decreto de designación a Marcelo Abud hasta 2021 fue la jefa comunal.

Otro punto que desde la Municipalidad cuestionaron fue que se registran deudas de los feriantes, al respecto respondió que luego que se fuera Abud de la administración, no les enviaron las boletas y ellos debían ir pedirlas.

Por todo ello, Godoy reiteró que no hay diálogo y pidió la intervención del Gobernador, ya que “él sabe del problema de los feriantes”, concluyó.