En Espacios Públicos, empleados denuncian protección política a un inspector que los persigue

En diálogo con Aries, el secretario gremial del Sindicatos Municipal de Salta, Luis Rodríguez expresó que el inspector Lucas Giagreco tiene muchas denuncias en su contra, pero no entiende el por qué no lo tocan, no sé qué peso político tiene, se preguntó.

Recordó que fue denunciado por dos trabajadores por violentar candados de un armario, se perdieron de portafolios las actas de infracción, de intervención, e hizo mención que en un operativo en inmediaciones al hospital Materno Infantil, se secuestró una heladera y una garrafa, del cual no se tiene documentación.

“No hicieron las actas de intervención correspondientes, el dueño anduvo por todos lados y no hay contestación”, indicó.

Además de detallar algunas de las irregularidades en el área, señaló que no pueden salir a trabajar los empleados porque no hay quien imparta órdenes

Denunció, asimismo, un vaciamiento de Bromatología e Inspecciones ya que despidieron trabajadores o se les designan tareas que no son acordes a sus funciones y capacidad