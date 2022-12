Para Comerciantes Unidos el Gobierno nacional tendría que incitar al trabajo y no impedirlo

En diálogo con Aries, la presidenta de la Cámara de Comerciantes Unidos de Salta, Carol Ramos, habló sobre el feriado nacional de este martes y lamentó que el Gobierno nacional en lugar de promover el trabajo, lo que hace es impedirlo.

“Para nosotros trabajar un día menos es mucho, eso no lo puede entender una persona que no paga nada y cobra igual”, apuntó en relación a la medida y, agregó que habrá algunos comercios que no van abrir al público por la presión de los sindicatos y la imposibilidad de pagar doble por ser día no laborable.

Además de que se registra un estimado del 20% menos de gente circulando por el centro salteño.

Ramos subrayó no entender la potestad del Estado para decir si se para o no con la actividad comercial, “nosotros debemos decir si ellos paran o no, porque somos los que pagamos”, reflexionó.

Por otra parte, la representante de la Cámara de Comerciantes Unidos de Salta analizó el pago del bono para los trabajadores formales, anunciado por la Ministra de Trabajo de la Nación días atrás.

“Una locura”, calificó, al tiempo que propuso una demanda entre todas las cámaras de actividades productivas contra el Estado nacional.

“Ha metido la mano en el bolsillo de todos nosotros, desmedidamente, sin saber si podemos pagar o no”, expresó.

Asimismo, aseguró que el Gobierno quiere atenuar la inflación que está produciendo con los aportantes, es decir las PyMEs.

Cabe recordar que se ha resuelto el pago de un bono de fin año de $24.000, según el salario, que no debe superar el monto de $185.000, es decir, tres salarios mínimos.