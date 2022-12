¡Vamos Argentina!

El de ahora, el de Qatar, tiene particularidades distintas e inclusive únicas. La primera que se destaca es que se realiza en un país en el que el fútbol carece de un atractivo social importante, por lo que ese deporte no tiene la simpatía y dedicación de sus habitantes. Sin embargo, elegirlo como sede de este encuentro ecuménico revela el alto contenido económico del que informa a la FIFA y al campeonato. Sin perjuicio de la distancia y lo costoso que resulta llegar allí, albergarse y comprar entradas, la concurrencia de personas del mundo futbolero dijeron presente en un número muy significativo, lo que revela el alto grado de aficionados que tiene el balompié. Salta está presente no sólo con seguidores de la selección sino con usted Mario y el notable equipo que lo acompaña brindando un acercamiento no solamente del fútbol sino también de la forma de vivir de los cataríes y visitantes, en el que escasas radios del interior argentino se hacen presentes allí.

La presencia de las mujeres es destacable no solo en las tribunas sino también que por primera vez ellas arbitran en partidos de esa talla. Merece un reconocimiento por lo destacable, que se sigan conquistando roles que por el machismo no les era posible disfrutar y ejercer. Siguen avanzando en muchas partes del mundo los derechos de las mujeres y la igualdad, aunque en otros lugares del planeta el atraso y sufrimiento de las mujeres es una constante.

Haber perdido la clasificación a octavos de final en sus respectivos grupos equipos que eran favoritos es una sorpresa que se aumenta cuando sus victimarios no estaban en la lista de los favoritos. Uno de los que perdió fue Alemania, que tiene en su haber cuatro mundiales y al que el ex presidente Macri tenía como favorito no por sus cualidades deportivas sino por ser, a su criterio, una raza superior. Pensar con el criterio hitleriano es una forma ideológica de ver la vida y los pueblos. Felizmente en la segunda guerra mundial esa ideología fue derrotada aunque quedan algunos resabios. Hay que estar atentos para que no se propaguen. Desde hace bastante tiempo los científicos establecieron que la raza humana es sólo una.

En nuestro país la alegría de estar en los cuartos de final de la selección es un camino que se recorrió con sufrimiento primero y tensión en todos los encuentros. Sin embargo la firmeza manifestada por hinchas y no hinchas no ha decaído nunca, siempre estuvo presente el grito que sale del corazón ¡Vamos Argentina!