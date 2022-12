José Urtubey no descarta una candidatura dentro del campo nacional y popular

Tras el encuentro que reunió a dirigentes de espacios tan diversos como el Frente de Todos, el PRS, Ahora Patria y otros, y los cuestionamientos surgidos, el exdirigente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, no descartó un posible armado electoral.

Por El Acople, el dirigente aseguró que la reunión surgió con el fin de abordar la compleja situación de la Argentina y de la Provincia. Consideró “poco atinada” la apreciación que realizó al respecto el ministro de Gobierno, Ricardo Villada.

“Creo que todavía hay que encontrar un norte sobre el cual poder operar. Salta tiene que encontrar un rumbo de grandeza. Ha habido una coincidencia en la necesidad de buscar un rumbo con una hoja de ruta clara que atienda las necesidades de la sociedad”, remarcó Urtubey sobre el encuentro e insistió respecto a que “es interesante que distintos sectores se pongan a hablar sobre una problemática de la Provincia”.

Como un mensaje a Villada, sostuvo que “hay que dejar ayudarse”, y reiteró: “Es insólito porque no veo dónde radica el nerviosismo, por qué esa agresión gratuita de descalificar, subestimar, en una reunión que no tenía otro objetivo que buscar un análisis compartido sobre una situación que es real”.

Ante la consulta por un posible armado electoral, respondió: “Creo que se podría, perfectamente. No hay que descartar. De todos modos, no se habló en modo electoral, se habló en un modo programático de analizar la temática que hoy sufre la Provincia, nada más, pero podría ser”.

El ex presidente de la Unión Industrial Argentina se ubicó en una alianza dentro del campo nacional y popular que, aseguró, no se limita hoy al Frente de Todos. “Hay muchísimos sectores del radicalismo que también tienen esa visión, muchísimos dirigentes que pueden estar trabajando con esa idea”, sostuvo. Si bien señaló que no se pensó aún como candidato, afirmó que no lo descarta.