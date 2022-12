Esta es la tercera columna que realizo para Aries referida a Assange en este año 2022, la primera fue publicada el pasado 17 de marzo titulada “La criminalización de la libertad de expresión y del acceso a la información” , la segunda el 7 de julio titulada “El Reino Unido, Estados Unidos y la violación de los derechos humanos”

El pasado lunes 28 de noviembre cinco grandes diarios pidieron al presidente de los Estados Unidos Joe Biden a través de una carta abierta el fin de las acciones judiciales contra Assange y su liberación. Estos grandes diarios son el español El País, el francés Le Monde, el inglés The Guardian, el estadounidense New York Times y el alemán Der Spiegel. Recordemos que Assange está recluido en una cárcel de máxima seguridad de Inglaterra desde 2019 mientras sus abogados intentan mediante recursos jurídicos que no sea extraditado a Estados Unidos. Antes estuvo siete años asilado en la embajada de Ecuador en Londres.

Esta carta abierta expresa “Ha llegado el momento que el Gobierno de Estados Unidos ponga fin a su persecución a Julian Assange” “Publicar no es un delito” “Obtener y revelar información delicada es una parte fundamental del trabajo diario de los periodistas. Si este trabajo se criminaliza, nuestro discurso público y nuestras democracias se debilitan considerablemente”. En la carta abierta continúan precisando que una vieja ley de 1917 contra el espionaje que invocó el Departamento de Justicia norteamericano durante el gobierno de Trump “nunca se había utilizado para procesar a un editor o a un medio difusor” “Esta inculpación sienta un peligroso precedente y amenaza con socavar la libertad de expresión” concluyeron.

La carta abierta deja en claro que Julian Assange es una víctima de persecución estatal que le ha quitado su salud y años de su vida y esto debido a que ha desenmascarado la criminalidad estatal de los Estados Unidos, que pretende disciplinar de esta manera al resto del periodismo.

Cabe preguntarse por qué estos cinco poderosos periódicos tardaron tanto en defender a Assange si estos medios de comunicación fueron los que publicaron la información obtenida por WikiLeaks. Pasaron larguísimos 10 años desde que Assange perdió su libertad. La conducta de los periódicos especialmente The Guardian y The New York Times durante la última década es totalmente reprochable ya que no solo no defendió a Assange sino que facilitó la persecución de este periodista sumamente valiente que desenmascaró la corrupción, crímenes de guerra, torturas por parte de los Estados Unidos.

Estos periódicos al apoyar ahora a Assange persiguen otros intereses no tan nobles y es que temen que un juicio fraudulento contra quien expuso los crímenes de guerra de Estados Unidos provocará una gran crisis política para el gobierno de Biden. Cualquier juicio a Assange en los Estados Unidos, de llegarse a la extradición, enfrentará una oposición popular masiva y terminará arrojando más luz sobre los crímenes cometidos por la gran potencia del Norte, incluso sobre el gobierno de Obama en el que Biden era vicepresidente.

También se ha pronunciado esta semana y de manera mucho más noble el presidente electo de Brasil Lula Da Silva quien exigió que Julian Assange sea liberado de su injusto encarcelamiento, expresó su solidaridad con el reconocido periodista luego de mantener reunión con dos miembros de WikiLeaks. Lula asumirá en enero de 2023 su tercer mandato al frente del Estado brasileño.

Los Estados, a través de sus tres poderes, intentar siempre silenciar las voces valientes que se alzan denunciando corrupción, crímenes, torturas, porque muchas veces se criminaliza y se enjuicia personas y periodistas solamente por decir la verdad, violando así derechos humanos fundamentales y la libertad de expresión, pilar de toda democracia y de todo Estado de Derecho.