El Reino Unido, Estados Unidos y la violación de los derechos humanos

El pasado 17 de marzo Aries publicaba mi columna titulada “La criminalización de la libertad de expresión y del acceso a la información", en aquella columna expresaba al comenzar:

“El pasado lunes 14 el Tribunal Supremo del Reino Unido-máxima instancia judicial- desestimó un recurso de Julian Assange y abrió la puerta de su extradición a los Estados Unidos. Ahora el caso quedó en manos de la Ministra del Interior de Inglaterra. Los defensores legales de Assange pueden entre otras alternativas procesales llevar el caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos”.

Y es así que hace dos semanas el viernes 17 de junio la Ministra del Interior Priti Patel aprobó y firmó el decreto de extradición del periodista y fundador de WikiLeaks Julian Assange a Estados Unidos donde podría recibir una sentencia de hasta 175 años de prisión. Ese día se recordará como “un día oscuro para la libertad de prensa y la democracia británica”, así lo declaró con justicia el portal WikiLeaks. En ese comunicado de WikiLeaks también se expresó que WikiLeaks apelará la decisión y si el Tribunal Superior británico lo autoriza se tramitará el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sigue diciendo el comunicado que “Cualquiera en este país que se preocupe por la libertad de expresión debería estar profundamente avergonzado de que la Ministra del Interior haya aprobado la extradición a EEUU, el país que planeó su asesinato”.

El vocero de la Ministra del Interior manifestó por su parte que no consideraron que fuera “opresivo, injusto o un abuso procesal extraditar al señor Assange. Tampoco que la extradición fuera incompatible con sus derechos, incluyendo el de tener un juicio justo y (garantizaron) que durante su estancia en Estados Unidos será tratado de manera apropiada, también con respecto a su salud”.

Por su parte se expresaron en contra de la extradición firmada Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional que dijo a través de su Secretaria General que la extradición pondría a Assange en peligro y que envía a los periodistas en todo el mundo un mensaje escalofriante.

La vergüenza no es justamente un sentimiento que a los británicos los deje sin dormir o los incomode en lo más mínimo y para expresarme así nos debemos remontar al año 1998 cuando el Juez de la Audiencia Nacional de España, el Dr. Baltazar Garzón, aplicando la jurisdicción universal para los delitos de genocidio y lesa humanidad, emitió la orden de detención del dictador y genocida Augusto Pinochet que se encontraba en Londres por una operación de hernia, por los delitos de genocidio, torturas y desaparición de personas ocurridos en Chile durante la dictadura militar que duró largos 17 años. También solicitaba al Reino Unido la extradición del dictador para juzgarlo por las violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto se intensificaban las presiones desde Chile para su expatriación abogando por la mala salud de Pinochet para impedir la extradición a España y su juzgamiento allí. Entre las figuras internacionales que apoyaron a Pinochet se destacó el ex presidente de los Estados Unidos George H.W. Bush, quien había sido director de la CIA cuando Pinochet encabezaba su régimen dictatorial, la ex premier británica Margaret Thatcher, el ex secretario de estado norteamericano Henry Kissinger y Juan Pablo II.

La extradición fue frustrada, nunca llegó y el Ministerio del Interior británico en ese entonces a cargo del ministro Jack Straw decidió en marzo de 2000 liberar a Pinochet declarando que a juzgar por sus recientes exámenes médicos no estaba en condiciones de ser juzgado. Ese mismo día un avión de la fuerza aérea chilena lo transportaba al genocida de regreso a Chile sustrayéndolo así de la justicia universal que hacía reclamado el juez Baltazar Garzón de la Audiencia Nacional de España.

Pinochet y Chile hicieron valer la inmunidad diplomática del senador vitalicio mientras Aministía Internacional rechazó fuertemente dicha inmunidad.

Pinochet en su país fue procesado y estando bajo arresto domiciliario murió sin condena alguna en su país en el año 2006.

De más está decir la gravísima violación de derechos que entraña la aún sostenida colonización del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y la Resolución 1455 al respecto de la Asamblea de Naciones Unidas.

Para Julian Assange todavía queda antes de concretarse su extradición el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y para todos aquellos que creemos en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Mientras el Reino Unido dio la libertad y negó la extradición del dictador y genocida Pinochet, ese mismo Reino Unido es el que concede y firma la extradición del más grande periodista de todos los tiempos Julian Assange perseguido por los Estados Unidos por denunciar sus crímenes de guerra y atroces violaciones a los derechos humanos en Irak y Afganistán, a Assange al mejor de los periodistas de todo el mundo, al más grande defensor de la libertad de expresión y derecho a la información el Reino Unido no duda a mandarlo a la muerte segura que implica su extradición a Estados Unidos, país que ya intentó asesinarlo.

A muchos en nuestro país les cuesta aún entender que la Estatua de la Libertad es solamente un ícono de papel pintado y que Estados Unidos no es ni mucho menos el país de la democracia como tampoco lo es el Reino Unido, su madre patria.