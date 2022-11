De los Ríos desvinculó la falta de agua en el norte con las concesiones a empresas

Tras la declaración de la emergencia hídrica en la Provincia, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín De los Ríos, advirtió que, en términos productivos, se observan serios problemas con las pasturas para los rodeos.

“Hay muchos productores que han tenido que malvender hacienda porque no tenían dónde tenerla o porque es totalmente antieconómico la alimentación solo con forraje comprado. A eso no lo podemos resolver sin lluvia”, advirtió en declaraciones Aries destacando también el impacto de la sequía en la siembra de granos, próxima a iniciar.

En este punto, desestimó que puedan colocarse en un mismo escenario las concesiones para el uso del agua a diversas empresas frente a los reclamos históricos por la falta del recurso en el norte. “Restringir el uso productivo del agua a las mineras o a la Seaboard Corporation, que tiene un suministro intermitente en función de que el rio Pescado tenga agua, no tiene nada que ver con que no tengan agua las cañerías de la ciudad de Tartagal”, dijo en alusión a la empresa denunciada por apropiarse del afluente.

Igualmente, reconoció que hay obras que no se hicieron y que “de a poco se van haciendo”, pero insistió: “No podría establecer la relación con quienes tienen suministro de agua para riego y el problema de agua de los hermanos en Tartagal porque no la hay. Cada caso es particular, todo tiene su normativa, salvo que esté en la ilegalidad. Hasta que lo descubramos, están en situación de derecho”.