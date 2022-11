Tartagal: Vecinos se manifestarán para pedir agua

Esta tarde, vecinos de Tartagal se movilizarán para reclamar por la falta de agua. Eliana, vecina del barrio Santa María, contó que hace una semana se encuentran sin el servicio, mientras que en otros barrios llevan también entre dos o tres días “sin una gota de agua”.

“No hay nada de agua, prácticamente, Hasta el viernes salía un poquito desde las 8 de la mañana hasta las 11.30. Hoy en día ni eso siquiera”, aseveró la mujer en declaraciones Aries y se refirió a las complicaciones que le genera esta situación. “A mí me pone mal porque tengo chicos en edad escolar, no puedo lavarle los uniformes, tengo que estar pendiente del camión. Yo trabajo y a veces no estoy en mi casa, y tengo que dejar de hacer cosas para recibir el agua”, expresó.

Además, indicó que ante la mala calidad del servicio, las pocas veces que cuentan con él, optó por comprar agua mineral para su consumo.

Eliana recordó que el martes hicieron una convocatoria en tanto esta tarde decidieron marchar nuevamente. “Las cosas tienen que cambiar, no nos tienen que mentir más. El departamento San Martín está totalmente olvidado. Viene de décadas con un montón de falencias, nunca se invirtió en obras hídricas”, denunció y aseguró que la falta de agua se repite en otras localidades como Aguaray y Embarcación.