El diluvio que viene

Como nunca antes había pasado, se incendiaron los cerros. Afectando a muchos con el humo, pero quemando la vegetación. La importancia de la vegetación estriba en que amortigua el impacto de las lluvias y digamos que impermeabilizar el suelo permitiendo que el agua se escurra como ocurre en nuestra ciudad que se llena de agua el centro.

Pero si no hay vegetación, el agua empapa y ablanda el suelo. Supongamos que nos toca una temporada de fuertes y torrenciales lluvias, que ablanden las tierras de los cerros. Y también, supongamos, especulemos con que puede haber un movimiento sísmico. Esto es , polvora más fuego. Habrá entonces probabilidades de un deslizamiento, de un volcán ,como se le dice aquí.

Pregúntele a algún geólogo , que también le podrá decir que puede ocurrir en Iruya, esa población cuyo rio va socavando de a poco el pueblo. O Alemanía. Recuerde Longarone , en Italia, o Chavin de Huantar en Perú.

Pero...el problema es saber si tenemos planes de prevención ,no contingencia. La pandemia nos mostró que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Todos dependíamos del turismo, y sin embargo, el corona virus nos quitó el pan de la boca literalmente. Quién le asegura que no vuelva a pasar, como ocurrió con el cólera en 1992.

Mire, se puede perdonar todo, menos lo inesperado. Confiarse demasiado no es un derecho para un gobernante. Fíjese, Cuba depende ahora del turismo, porque la caña de azúcar no va mas. Y con la pandemia se dieron cuenta que era el ingreso mas importante. De ahí la crisis que tienen ahora. Porque Fidel Castro , que era buen revolucionario, pero un botarate como economista, había apostado todo a la caña de azúcar, como monocultivo, y hoy, Europa tiene azúcar de remolacha. Y entonces, eso repercutió en el empobrecimiento de Cuba

Qué pasaría aquí con el monocultivo de la soja? Por ejemplo…que pasó con el tabaco?

Usted cree que exagero? Bueno…quién esperaba ver aviones y helicópteros hidrantes en el San Bernardo? Usted esperaba que el humo de los incendios afecte a la gente de la ciudad? Y qué pasará con la provisión de agua?

La profecía dice “Salta saltará, Tucumán florecerá y Esteco se hundirá “Bueno, Esteco ya desapareció, Tucumán ya es el Jardín de la República y en cuanto a Salta no sabemos de que manera saltará, si por una tragedia o de alegría.

Pero como dijimos ya, lo único que no se puede perdonar, es lo inesperado.

Hay que estar preparados."