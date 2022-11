Alerta por el aumento de casos de tuberculosis en el norte

La diputada por Orán, Carolina Ceaglio, advirtió en Pasaron Cosas sobre los casos de hantavirus y tuberculosis en el norte provincial, cuyas cifras llegan casi a duplicarse en relación al año pasado.

Si bien destacó la presencia de profesionales y referentes calificados, enfatizó: “Tenemos que trabajar puntualmente la prevención, es necesario y es urgente”.

En este sentido, alertó respecto a un brote de tuberculosis. “El año pasado había cerca de 70 pacientes y hoy 120”, puntualizó remarcando que “es un indicativo en lo que hay que prestar mucha atención y hacer campaña”.

Tras admitir que son enfermedades estrechamente vinculadas a la pobreza y la marginalidad, aseguró que se debe a la situación de crisis socioeconómica a nivel nacional de la cual “Salta no está exenta”.

“Esta pobreza no surgió hace dos años, viene desde hace muchísimo tiempo y estamos trabajando para revertirla. Decir que en el departamento de Orán un 70% de los vecinos no tiene obra social, no tiene un trabajo registrado, es duro y es cruel. Hay muchas cosas por hacer”, cerró.