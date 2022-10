Provincia mantiene reuniones para elaborar el presupuesto 2023

El ministro Dib Ashur aclaró que aún no hay un número definido y aseguró que se contemplará el pedido de subvención de colegios privados laicos.

El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, destacó el trabajo que se viene realizando desde la Provincia para que la inflación no licúe los sueldos. “A partir de 2020 nos comprometimos a que los sueldos estén por igual o encima de la inflación”, señaló en declaraciones a Aries remarcando que para ello se trabaja en acuerdos en tramos cortos.

Así es que, indicó, en septiembre se acordó un 93% mientras que en noviembre habrá nuevamente reuniones “para ver lo que queda del año y cómo viene la inflación en Argentina”.

El Ministro aseguró que mantienen un diálogo constante con cada uno de los sectores y subrayó: “Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que no pierdan con la inflación, es una parte de toda la solución a este gran problema de la inflación y el salario real”.

En materia de obra pública, se refirió al trabajo en conjunto con el Ministerio de Infraestructura y su equipo. “Vamos planificando las obras para garantizar un pago al día. Hoy va pagado más de 15 mil millones contra 5 mil y pico en el mismo período del año pasado, enero a septiembre, solo las de presupuesto provincial”, puntualizó Dib Ashur.

En esta línea, se refirió a las reuniones que vienen manteniendo desde agosto con los diferentes ministerios, legisladores, intendentes y distintas áreas a fin de definir presupuestos. “Nos sentamos y discutimos, en todos los casos hemos superado la cantidad de obras previstas y los montos acordados para el año y planificamos las nuevas obras. Decidimos qué obras poner en el presupuesto”, detalló el Ministro aunque señaló que aún no hay un número definido. “Cuando consolidemos todo, de cada una de las áreas, lo que viene de Nación, ahí vamos a tener un número final”, dijo.

Consultado sobre la posibilidad de una partida que se destine a la subvención para colegios privados no católicos, aseguró que se está contemplando una alternativa. “Entendemos que tienen una proyección para el año que viene. Tenemos que atender este caso como muchos otros”, dijo y ante la consulta directa respecto a si habrá una partida específica, respondió: “Es muy probable que sí”.

“Ya me he comunicado con Educación y pedí que avancen en este sentido. Me reuní con el ministro Cánepa y están evaluando alternativas. Vamos a dialogar y seguramente están siendo convocados”, garantizó.