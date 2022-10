Caso Monges: Benjamín Cruz advirtió que no dejará que usen su nombre para un “trampolín político”

Este lunes el Director General de Políticas Penales de Salta, Ángel Sarmiento declaró en el Ministerio Público Fiscal por los presuntos delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificado en perjuicio de la administración pública.

En el marco de la investigación por la visita de Darío Monges, víctima de homicidio, al sicario Oscar “Cabezón” Díaz en la Unidad Carcelaria 3 de Orán.

En esa oportunidad volvió a responsabilizar a Benjamín Cruz por la autorización a Monges.

En este sentido, ante Aries el secretario de Gobierno de la Municipalidad y exsecretario de Seguridad, Benjamín Cruz dijo que mantendrá su posición y se restó responsabilidad.

“Yo no me iba a prestar para ningún juego político para que no se use mi nombre como un trampolín político para alguien”, sostuvo.

Destacó la investigación y dijo que siempre estuvo “firme y sujeto a derecho”.

En otro orden, consultado sobre su regreso a la Secretaría de Seguridad tras la pronta renuncia del ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo por apetencias políticas, dijo que no es algo que esté analizando.

Manifestó que fue el Gobernador quien le pidió que trabaje junto con la intendenta, Bettina Romero para formar parte del proyecto provincial. Y se calificó como una “hombre del saencismo”.