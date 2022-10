Tucumán fue la última provincia que el lunes se sumó a las que ya anunciaron fechas de elecciones diferentes a las que la ley obliga en el orden nacional. Los comicios se efectuarán el 14 de mayo y no sería el único distrito que los efectuaría en ese día; Jujuy también debe fijar fecha, luego que el propio gobernador Gerardo Morales anunciara el desprendimiento del grupo que hasta ahora mantiene unificado ese proceso con el del gobierno nacional.

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, destacó ayer la envergadura de la decisión que el próximo año deben tomar los salteños. “Va a haber una renovación importante en el marco del imperio de la nueva constitución provincial”, dijo el funcionario, al precisar que se elegirán los Ejecutivos provincial y municipales, se renovará parcialmente la Legislatura y la totalidad de los Concejos Deliberantes.

Esta renovación tendrá dos particularidades que no deben soslayarse: las razones para sostener su carácter provincial y el ánimo que tiene la ciudadanía a poco que cierre un año de fuerte incertidumbre. Esta última situación es un dato que la política no puede desatender al momento de ordenar un proceso fundamental para la vida institucional.

Es cierto que la separación de las fechas de elecciones, que en el orden nacional están fijadas para el segundo domingo de agosto para las PASO y último domingo de octubre para las generales, ha generado sucesivas modificaciones legislativas. No se pone en dudas que se trata de decisiones por razones de conveniencia del oficialismo; al menos así lo indica el análisis de las circunstancias que rodearon las propuestas de modificación de las leyes electorales. Seguramente será muy difícil cambiar la norma vigente y que deja en manos del Ejecutivo la facultad de poner fecha a las elecciones.

La conveniencia es expresada con el mismo fundamento: la problemática provincial merece un trato particular, que no significa ignorar el contexto nacional que la condiciona, sino imponer un orden en ese debate. Lo expresó el Ministro de Gobierno al referirse al análisis de los últimos 40 años de democracia, que se cumplirán precisamente en 2023. Según el funcionario provincial, no ayudó a la Provincia que el debate político provincial quede entrampado en las discusiones nacionales, más allá del signo político de los gobiernos que se sucedieron.

Precisamente, el gobernador Gustavo Sáenz siempre ha puesto empeño en marcar las diferencias y destacar la necesidad de armar un gobierno que tenga la energía y contundencia suficiente para sostener legítimas demandas a las que deben dar respuestas el gobierno que emerja de las próximas elecciones. Especialmente apunta –como lo hacen las otras provincias de la Región Norte Grande que ya se han descolgado del calendario nacional- a revertir el proceso asimétrico en materia de inversiones y subsidios.

El Gobierno Provincial no pierde de vista el ánimo social. Se reconoce la irritación ciudadana, no solo por la inflación –medida como la preocupación más alta de la gente- sino también por la inseguridad, que ha dejado de ser un problema de las provincias más grandes. Hay aflicción e incertidumbre y el dato no se pasa por alto.

De aquí en adelante, el oficialismo –que nuevamente se expresará en dos alianzas que confrontarán en los próximos comicios- tratará de mostrar que lo que se dijo, se hizo. Quedará para la oposición fundamentar que sus críticas tienen fundamentos.

Salta, 18 de octubre de 2022