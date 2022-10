Hágase cargo, Señora Intendenta

Ayer estaba viendo algunas fotografías que sacaron nuestros periodistas en el lugar y es algo realmente impresionante la cantidad de gente que se acercan a los camiones de Agrotécnica Fueguina cuando llegan con su carga. Es evidente que el chofer no sabe qué hacer porque a la entrada nomás se tiran encima del camión y hay gente que queda debajo del vehículo porque se caen. Es un verdadero problema.

Esto es, seguramente, la necesidad que tiene cada uno de poder llevar el pan a su casa o de ganarse unos pesos, más allá de las cooperativas que están trabajando en el lugar. Eso hay que normalizarlo y la obligación de normalizarlo es del Gobierno Municipal.

Señora intendenta, hágase cargo, por favor. En realidad, hágase cargo de algo, porque hasta ahora no se hizo cargo de nada. Ella no es responsable de la persona que se murió en un accidente por no estar señalizadas las obras que está haciendo la Municipalidad. Dicen ‘no, es la empresa’. Ahora qué, ¿es Agrotécnica la responsable del Vertedero San Javier? No, la empresa solo tiene una responsabilidad de llevar la basura y tirarla ahí.

La cantidad de gente que aparece ahí adentro ¿a qué se debe? ¿Por qué la gente puede ingresar? ¿Tan fácilmente es? Son personas que tiene necesidades. Bueno, vayan a ver las necesidades que tiene la gente ahí; vean la forma de ayudarlos a salir de los problemas que tienen. Pero realmente el problema del vertedero ya lleva dos muertes y nada hace pensar, por la actitud que sostiene la Municipalidad -la Intendenta en especial que de ese tema no habla- que estén haciendo algo para solucionarlo y evitar nuevos muertes en ese lugar.

Deje el tema de la política. La política se ordena según las cosas que usted hace, no de las que no hace y deja que sigan sucediendo, mientras usted está “rosqueando”. No pasa por ahí la cosa.

Tienen razón en sus reclamos los concejales. De todas maneras, convengamos que en casi tres años de mandato nunca le dio ni cinco de importancia a lo que dice el Concejo Deliberante. Por lo tanto, no sé hasta dónde pueden llegar estos pedidos del Concejo Deliberante.

Hágase cargo de algo, deje de echarle la culpa a los demás, usted está gobernando la Capital. Hágase cargo.