JxC: Dice Martín Grande que él con Biella van a enfrentar a Bettina en una interna

El diputado nacional mandato cumplido Martín Grande se refirió a las versiones sobre la incorporación a Juntos por el Cambio, “por un acuerdo de cúpulas”, dijo, de Bettina Romero.

“Yo sé que ustedes han escuchado por ahí que la propia Bettina Romero ha dicho ‘no es momento de hablar de candidaturas’, y Miguel Nanni, el presidente de la Unión Cívica Radical ha dicho ‘son solamente versiones’. No son versiones, es la realidad”, señaló Grande.

Remarcó luego que quienes no participaron del acuerdo, al que calificó como “absolutamente inmoral, trapacero, de cuarta categoría”, consideran que no debería ocurrir por fuera de los equipos locales. “Pero es lo que está ocurriendo, y es tan cierto que el propio Miguel Nanni ha ofrecido al equipo de los Biella, con el cual estábamos trabajando para incorporar a Juntos por el Cambio, una interna abierta para solucionar quién es el candidato a intendente, si Bettina Romero o el ingeniero Felipe Biella”, agregó.

En este punto, indicó que mantiene conversaciones con los dirigentes de Salta Independiente y habría ya un acuerdo electoral para ir a internas. “Tengo más contacto con los Biella que con mi propio partido, por el cual no participo ni siquiera en la Comisión de Acción Política”, resaltó Grande y amplió: “Hemos llegado a un acuerdo. Vamos a invitar a la fórmula Nanni-Romero, o Romero-Nanni, no sé cómo será, a que compitan contra nosotros, Biella-Grande o Grande-Biella, no hay ningún inconveniente, si quieren quedarse con el sello de Juntos por el Cambio”.