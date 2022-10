Georgia Meloni: se puede ser mujer y no representar los derechos de las mujeres

El 25 de setiembre la representante de la ultra o extrema derecha del partido Fratelli d’Italia- Hermanos de Italia- Georgia Meloni ganó las elecciones y se erigió en la primera ministra de Italia, la primera mujer en llegar a la primera magistratura de ese país, quebrando así el techo de cristal en un país que no se sospechaba hasta ahora pudiera ser gobernado por una mujer.

Hermanos de Italia, deriva directamente del fascismo y la trayectoria de ella personal es abiertamente fascista, tiene una postura muy dura respecto a la inmigración y también muy cuestionadora de la Unión Europea aunque fue morigerando esta posición.

Meloni antes de fundar Fratelli d’ Italia, perteneció al Movimiento Social Italiano, continuador del partido fascista de Mussolini, el slogan de Fratelli d’Italia es “Dios, patria y familia”, el mismo slogan del fascismo de Benito Mussolini.

Esta nueva extrema derecha se distingue de la derecha liberal que es la tradicional, y esta nueva extrema derecha es iliberal.

Irónicamente este triunfo de Georgia Meloni se ha enmarcado en distintos medios de comunicación como un paso adelante para las mujeres, incluso para el feminismo, y es irónico porque su partido desciende del neofascista Movimiento Social Italiano formado por los seguidores de Mussolini.

Pero sobre todo es irónico porque Georgia Meloni se refiere al feminismo como “ideología de género”, y su partido colabora con movimientos antiabortistas y anti lgbt. Georgia Meloni no tiene intención de promover ni una sola política que suponga un avance para los derechos de las mujeres, ya que ataca los derechos reproductivos de las mujeres, ataca la educación sexual, critica la que llama “ideología” de género, rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo y utiliza la violencia sexual y de género sufrida por las mujeres para fomentar el racismo, la islamofobia y el nacionalismo.

Ser mujer y ser feminista son dos cosas muy diferentes. El hecho que ahora Italia tenga una primera ministra mujer no va a suponer una mejora para el feminismo sino un retroceso.

Cabe entonces preguntarnos ¿qué es lo que lleva a las mujeres a formar parte de partidos o movimientos que en cambio de avanzar retroceden en materia de derechos de las mujeres?

Para responder a esta pregunta me referiré a “Mrs. América” una serie histórica de HBO sobre la reacción antifeminista que desató la enmienda de igualdad de derechos en los Estados Unidos en los años 70.

Esta serie nos muestra dos lados opuestos de la historia del feminismo estadounidense. Por un lado los esfuerzos del movimiento feminista por ratificar la enmienda de igualdad de derechos que establecía que la igualdad de derechos ante la ley no sería negada o restringida por los Estados Unidos o cualquiera de sus estados por razón de sexo y por otro lado los intentos del movimiento antifeminista liderado por STOP ERA cuya líder era Phyllis Schlafly para parar la enmienda. Stop Era veía al feminismo como un movimiento para acabar con los privilegios de las mujeres amas de casa, de clase media alta y blancas que consideraban que las leyes ya las protegían y que la enmienda de igualdad de derechos solo las privaría de los privilegios que tenían por el hecho de ser mujeres, para estas mujeres ser amas de casa era la vocación de toda mujer y sostenían que las feministas estaban despojando de su valor al rol de estas como amas de casa. La estrategia de Schlafly consistió en convencer a las mujeres que la igualdad entre géneros era indeseable. Las feministas no les prohibían ser amas de casa, sino les daban a las mujeres la oportunidad de ejercer otros roles.

Esta serie no investiga tanto como los hombres imponen su poder sobre las mujeres sino como mujeres patriarcales sostienen y perpetúan el patriarcado. Es la misoginia interiorizada e impuesta por unas mujeres sobre otras. A pesar de su poder de opresión sobre otras mujeres, las mujeres antifeministas no son inmunes a los golpes que les propicia un sistema machista, y ellas no son más que instrumentos útiles para promover políticas que benefician a los hombres blancos, de clase media y alta y aparentemente heterosexuales. Así las mujeres antifeministas que rechazan y ridiculizan la sororidad entre mujeres acaban desempeñando su propia forma de masculinidad para sobrevivir en un sistema diseñado por y para los hombres.

Esta serie resalta el papel antifeminista de mujeres y retrata una estrategia de feminización ya que cuenta como fue puesta Phyllis Schlafly liderando Stop Era por decisión o influencias del senador republicano Sam Ervin, estrategia de feminización que actualmente están llevando a cabo muchos partidos políticos de extrema derecha en Europa y no solo en Italia, sino también en Francia con Marine Le Pen, en Dinamarca con Pia Kjorgaard; en Alemania con Freuke Petry y Tatjana Festerling, en Polonia con Beata SzydÅ‚o.