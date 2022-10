Para quien está a un poco más de un año del fin de su mandato y pretende su continuidad, en principio por cuatro años más, la tarea electoral es compleja. El esfuerzo se multiplica si se tiene en cuenta que es quien ejerce el liderazgo de un proyecto que apunta virtualmente a hegemonizar la representatividad política de la ciudadanía. Ese proyecto se sostiene en la tarea de gobierno que viene realizando desde el 10 de diciembre de 2019 y más allá de circunstancias particulares que impidieron que despliegue un plan de políticas públicas para todas las áreas de responsabilidad del Estado, será con resultados y no con promesas que deberá salir a buscar el voto.

A los resultados deberá mostrarlos con claridad porque, a la luz de demandas que se exponen en tono de reclamos, no son percibidos por una población que no necesariamente debe entender que hay distintos niveles de gobierno que construyen sendos marcos que se encastran en la construcción del país. El atraso de inversiones en servicios esenciales no se tapa con cuentas públicas equilibradas y mucho menos la declaración de superávits cuando hay carencias notorias.

De allí el esfuerzo por mostrar las potencialidades productivas, industriales, turísticas y culturales de Región del Norte, que realizaron los gobernadores y representantes de las diez provincias que la integran para conseguir nuevas inversiones para el crecimiento, el incremento de exportaciones y la generación de más puestos de trabajo. Si bien el programa de encuentros con empresarios, funcionarios del gobierno del principal país de Occidente y referentes de asociaciones civiles y políticas tuvieron un importante nivel, hubo puntos relevantes.

Las gestiones ante los Bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional fueron particularmente notables. Por caso, se acordó una reunión de trabajo en la provincia de Salta para el próximo mes con autoridades regionales del Banco Mundial para avanzar en la habilitación de fondos para concretar el Corredor Bioceánico con infraestructura vial y ferroviaria.

No es un tema novedoso ya que desde hace medio siglo es un objetivo de sucesivos gobiernos y de varias instituciones. El último empujón data de diciembre de 2015, cuando los gobiernos de Brasil, Chile, Argentina y Paraguay –a los que en junio pasado se sumó Bolivia- firmaron la ‘Declaración de Asunción’, para avanzar en el Corredor Bioceánico del Norte potenciando las grandes infraestructuras interterritoriales como carreteras, puentes, ferrovías y túneles y coordinando medidas que faciliten el tránsito de personas y bienes. Más que unir el Pacífico con el Atlántico se pretende promover los intercambios comerciales y turísticos de las áreas mediterráneas que componen el centro-oeste sudamericano, ofreciendo salidas directas a puertos del Pacífico para satisfacer demandas de Asia. Hay un compromiso del Gobierno Nacional de aportar fondos a ese fin mediante partidas que están incorporadas en el proyecto de Presupuesto 2023.

No alcanza con conocer índices que indican que Salta es una de las provincias en las que la pobreza se ha reducido. Es necesario que la población empiece a percibir resultados que le den razón a la esperanza.

Salta 03 de octubre de 2022