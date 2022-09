En Día de Miércoles, el diputado provincial mandato cumplido, Manuel Santiago Godoy, aseguró que la Cámara de Diputados actual “tiene otra mirada, otra visión”. “No es la Cámara de Diputados política que nosotros impulsamos”, aseveró.

Consideró que, en retrospectiva, “uno reconoce algunos errores que se han cometido”, aunque reiteró: “Yo entiendo que la política, en la Cámara de Diputados, ha desaparecido. Ha dejado de tener la importancia, la Cámara de Diputados, que tuvo siempre”.

En la misma línea, destacó el rol del Senado provincial, “que antes era silencioso”. “Marocco tiene una impronta de revalorización de la política. En cambio, en la Cámara de Diputados eso no ha pasado. Se ha llenado de estrellas, se ha llenado de gente que buscó, en otras oportunidades de la sociedad, la posibilidad de llegar a la Cámara de Diputados”, analizó Godoy.

Y enfatizó: “Yo no la critico ni la comparo, pero me parece que es una mirada diferente. El Presidente pone la impronta, el Presidente tiene quizás otra mirada que no sea la misma mirada política que tenía yo. No significa que sean mejores o peores, significa que es una Cámara diferente”.