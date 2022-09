Cornejo ratificó su candidatura y adelantó que trabajará por la reelección de Gustavo Sáenz

El ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, participó ayer de un acto de homenaje a los policías caídos en servicio. En este marco, ratificó su candidatura y aseguró que se apartaría del cargo, iniciada la campaña.

“Siempre trasto de ser previsible, pero todavía nos queda mucho por trabajar y gestionar acá”, manifestó Cornejo ratificando su candidatura a la Intendencia. Respecto a si renunciará a su cargo como Ministro, respondió: “Sin duda que voy a renunciar a mí cargo cuando eso ya se decida. Mientras tanto lo que corresponde es seguir trabajando, pero de ninguna manera valerse de un cargo para hacer una campaña”.

“A la gente no hay que engañarla, dije que venía por un corto tiempo, para eso me convocó el Gobernador. Después tendremos ese otro desafío, pero cuando eso suceda no voy a seguir siendo Ministro”, continuó Cornejo.

Aseguró, además, que cuenta con el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz, aunque remarcó: “Va a haber otros postulantes también, la actual intendenta y alguien más que se presente”.

“Tenemos una relación muy estrecha con el gobernador Gustavo Sáenz, tenemos un dialogo muy fluido. Yo le plantee la candidatura y a él le pareció bien. Y, como él lo dijo, van a haber varios candidatos que trabajemos, en primer lugar, por su reelección”, cerró.