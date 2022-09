“Si no les gusta, se van”: Bomberos voluntarios denuncian al jefe del cuartel por violencia y amenazas

Bomberos Voluntarios se manifestaron esta mañana para dar a conocer la situación que denuncian por presuntas violencia de género, amenazas e irregularidades cometidas por el jefe del cuartel Martín Miguel de Güemes, Walter Chávez.

Gustavo Evans, integrante del cuartel, aseguró que tras las denuncias decidieron pasarlos a disponibilidad sin ningún motivo y ni notificación formal. Según contó, llegó desde Buenos Aires hace más de un año y no consigue que le den el alta, por lo que continúa como aspirante, aun participando en intervenciones importantes.

“La clase de amenazas que he recibido fueron que siempre cuando tenemos un problema de índole familiar y no podemos cubrir la guardia, o de índole laboral, nos dice ‘si no les gusta, se van’”, relató sobre los hechos que denuncian. “Sabemos que ser bombero voluntario no es fácil, pero lo elegimos. Lo que no elegimos es la manera en la que el señor Chávez se dirige hacia nosotros”, expresó.

La denuncia, radicada en la comisaría N°2, es por hechos de violencia verbal y psicológica, que se suman a las denuncias de cinco mujeres por violencia de género.