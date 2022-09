Creer para estudiar

El gran desafío en la Argentina, más que enojarnos con los chicos que no estudian, más que tratar de pensar que los chicos no están motivados para estudiar porque no quieren trabajar, o un montón de cosas que nos metemos en la cabeza, es entender desde la dirigencia política, empresarial, sindical, de las organizaciones intermedias, de todos lados, cuánta expectativa nosotros generamos, cuánto futuro le estamos planteando a los argentinos y es en donde más pega la ausencia de ese futuro, de esa proyección, de ese proyecto común en los jóvenes.

Por eso, es importantísimo que discutamos la calidad educativa, es importantísimo que en la Argentina rediscutamos de qué manera garantizamos plena inclusión que ya la tenemos obviamente en el sistema primario, que la tengamos desde nivel inicial, al secundario y obviamente si podemos al nivel terciario o universitario.

Pero el gran desafío que tenemos previo a eso es que los chicos sepan que vale la pena estudiar porque vivimos en una Argentina en donde nos podemos proyectar un poquito más allá.

Cuando vivimos en épocas en donde los planes de gobierno son ir pasando y en diez días se inventa otra cosa y luego otra cosa, lo que necesitamos saber es que los jóvenes deben proyectarse a 30 años. La Argentina debe recuperar la planificación estratégica y de esa manera no sólo generar incentivo inversiones, a desarrollo de actividades económicas, generación de valor agregado y todo eso, sino a nuestro principal recurso que hay que entender que no son los recursos naturales, sino son los recursos humanos. Los jóvenes de la Argentina tienen que tener la oportunidad de creer que podemos estar mejor, tiene que haber un proyecto de país y ese proyecto de país nos debe incluir a todos.

Por eso el gran desafío es entender que los estudiantes lo que necesitan es esperanza, es incentivo y fundamentalmente es mirar en la Argentina la posibilidad de su futuro. Es la obligación de aquellos que nos consideramos dirigentes, ocupemos o no ocupemos posiciones de poder, lo importante es saber que la Argentina necesita futuro y los que más lo necesitan son los jóvenes