La Cámara de Senadores sancionó un proyecto de ley que establece la prohibición de la pirotecnia sonora. Esta vez se alcanzó el propósito de disponer tal prohibición con la antelación suficiente a la época de mayor consumo de estos elementos, que se concentra en torno de las celebraciones de fin de año. En mayo pasado, también por unanimidad, Diputados le dio media sanción a esta medida que alcanza a los fuegos artificiales que realicen ruido por encima de los 80 decibeles, tal como viene aplicándose en varios municipios con relativa efectividad.

El dictamen favorable que obtuvo en la Cámara alta fue precedido por rondas de consultas en las que pesó fuerte la opinión de padres de niños TEA, sector que trabajó persistentemente en obtener la norma. Al fundamentar el proyecto, en la misma línea que luego transitaron otros senadores, Javier Mónico Graciano –legislador de Rosario de la Frontera- destacó el derecho constitucional a la salud plena que tiene la ciudadanía.

Por otro andarivel, el representante de La Caldera, Héctor Miguel Calabró, opuso la necesidad de proteger el derecho de otras personas cuyo sustento familiar se obtiene precisamente de la actividad que finalmente se prohibió. Tres mil familias viven en Salta de la comercialización de la pirotecnia, precisó para dar sustento al reclamo de más diálogo para alcanzar consenso y lograr una solución equilibrada sin quitar derechos a la gente que vive de ello.

Otro caso es la persistente sucesión de cortes de rutas vertebrales en el norte de la Provincia. Se está tornando en un problema de larga data, sobre el que hay múltiples denuncias por parte de afectados, especialmente empresarios agropecuarios que registran significativas pérdidas al no poder movilizar su producción. Lo hizo saber el senador de Orán, Juan Cruz Curá, al reclamar enfáticamente la intervención de la Justicia Federal, atento a que los piquetes e instalan en las rutas nacionales 34, 50 y 5. Aclaró que su pedido no significa desconocer que a los manifestantes les asiste el derecho a protestar pero reconoció que de ningún modo se puede avalar un corte que impide el ejercicio del derecho a circular.

Los conflictos de derechos fundamentales constituyen un dilema al que los especialistas del Derecho –especialmente constitucionalistas- hicieron aportes pero no hay una sola salida. Una tendencia que concita mayor adhesión es aquella que propone la resolución mediante la ponderación. Es la tarea que le cabe a los jueces quienes deben sopesar la importancia de los derechos involucrados y tomar la determinación que promueva de mejor manera el derecho tutelado y dañe lo menos posible el derecho que resulta derrotado.

Si bien las confrontaciones no llegan a una solución única y deben disponerse en cada caso en particular, hay algunas que permanentemente se expresan porque la normativa vigente es su razón. Es el caso del aborto voluntario. Otras son consecuencias de particulares momentos, como está ocurriendo con el ejercicio del derecho a huelga, que se escapa de su escenario y se expande sobre ámbitos ajenos a través de movilizaciones, que impactan en la vida cotidiana de centros urbanos. También cabe en ese tipo de situación lo que ha venido sucediendo con la decisión de un sector político de entornar a su líder que está siendo juzgada por corrupción. Involuntariamente un grupo de ciudadanos tuvo que adaptarse, a costa de alterar sus prácticas cotidianas y para ellos todavía no hubo una justicia que vuelva a poner las cosas en su lugar. La colisión de derechos pone a prueba a quienes tienen responsabilidades en la conducción política de la sociedad, desde todos sus estamentos.

Salta, 09 de setiembre de 2022