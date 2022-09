De 25 ambulancias del SAMEC, solo funcionan ocho

Federico Vargas, delegado de ATE en el SAMEC de la ciudad de Salta, aseguró por Aries que cuentan con 25 ambulancias, de las cuales solo ocho o nuevo se encuentran en funcionamiento para cubrir capital y localidades como La Viña, El Carril, Cerrillos, San Lorenzo y Vaqueros. “Llegamos hasta Metán si es necesario, por los accidentes graves”, indicó al tiempo que señaló que está pensado que el servicio abarque toda la Provincia.

A este parque automotor se suman un vehículo de odontología que les facilitó el gobierno, además de algunos autos, “pero no son vehículos para emergencias”, aclaró Vargas y afirmó: “Deberíamos manejar todos los días, las 24 horas, 25 móviles”.

Consultado sobre los choferes que prestan servicio en SAMEC, precisó: “Tenemos cuatro sub bases levantadas, próximamente haya una más porque tenemos un vehículo que se recuperó de Tartagal hace poco y está cubriendo una sub base en Salta. Pero próximamente es muy posible que retorne a Tartagal y quedamos con uno menos. O sea que van a ser cinco sub bases menos trabajando”.

De esta forma, indicó que hay, al menos, un chofer por móvil por 24 horas, y agregó: “Por día, si tenemos cuatro sub bases menos, estamos hablando de cuatro choferes, 24 horas, sin cobrar. La parte de la planta uno la cubre en base. Pero mayormente en salud, en toda la Provincia, se vive con las horas guardia, que no las quieren reconocer”.

De acuerdo con lo que informó el delegado gremial, son ocho los expedientes enviados para reparar las ambulancias, para lo cual el Ministerio de Salud debe realizar los pagos. Sin embargo, “hay móviles en los talleres hace tiempo y no se pueden recuperar”.

En este marco, y ante la proximidad de la fiesta del Milagro, están a la espera de la confirmación de provincias vecinas para que colaboren prestando ambulancias. “Esperemos que vengan, si ellos no vienen es una falta tremenda de móviles para la procesión”, advirtió.