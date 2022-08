Segura habló de su renuncia a la Municipalidad y apuntó a Concejales que "hablaron sin saber"

El titular de la Cámara de la Construcción salteña consideró que se trató “con mucha liviandad” el caso de la Avenida Discépolo. No volverá a la función pública.

Por Aries, el ex subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, Juan Carlos Segura, afirmó que el caso de la Avenida Discépolo, por el cual terminó renunciando a su cargo tras denuncias de presuntos sobreprecios, ha sido tratado “con mucha liviandad”.

El también presidente de la Cámara de la Construcción de Salta afirmó que a la resolución del Tribunal de Cuentas “se la trató con mucha liviandad y se habló demasiado”. “Hubo mucha gente que habló sin saber. En especial un par de concejales y un par de pasquines que salieron a manchar mi buen nombre”, apuntó el ex funcionario municipal.

“No quiero buscar culpables, pero me parece que se tendría que haber hecho todo lo que yo proponía. Consideraron que no era necesario”, señaló al respecto. Segura explicó que en el lugar se debe reemplazar el suelo porque se deteriora “con los vapores que transmiten los desagües cloacales”.

En un fragmento de la nota, el empresario de la construcción que tuvo su primera experiencia en la función pública señaló: "Lamentablemente creo que no era mi tiempo. Decidí dar un paso al costado para salvaguardar muchas cosas, sobretodo mi imagen personal

Al ser consultado en el programa “Hablemos de Política” sobre su futuro en relación a la actividad pública, Segura descartó regresar al Estado: “Prefiero seguir con lo mío y no volver a la actividad pública. La verdad que fueron 5 meses que yo pensé que iban a ser otro tipo de cosas, aparte yo estoy acostumbrado a manejarme de otra forma y estar pidiendo permiso a cada rato no me gusta”.