Después de la renuncia, Segura admite que no quiere “embarrar a nadie” en la Municipalidad de Salta

En diálogo por Aries, el actual presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Carlos Segura (h) dijo que su renuncia al cargo de Subsecretario de Obras Públicas, se debió a que había cumplido un ciclo en la Municipalidad.

“Creí que era el tiempo ideal para trabajar en la Municipalidad, y me equivoqué. Pensé que lo podía hacer por mi experiencia en el sector privado, pero no fue así” reconoció.

Además afirmó que no hubo ningún pago de sobreprecios en la obra pública: “En algún momento me pondré a discutir con quien sea y le voy a demostrar técnicamente que no hubo sobreprecio” dijo y añadió que en ese momento no quiso hablar “para no embarrar a nadie”.

“Renuncié yo para preservar la imagen de la Intendenta Betina Romero y del Municipio y de la Subsecretaría de Obras Públicas” afirmó y sostuvo que todo lo que tiene la familia Segura es fruto de su esfuerzo.