La Legislatura salteña al margen de la legalidad

Los argumentos dados por los diputados oficialistas que votaron a favor de la suspensión fue la cuestión económica, la necesidad de ahorro de fondos, que la sociedad no quiere ir a votar tantas veces en el año y finalmente revitalizar la vida interna de los partidos políticos argumentando que las primarias solo son una suerte de encuesta cara.

A cada uno de estos precarios argumentos la oposición fue rebatiéndolos con sólidos argumentos.

Así manifestaron que si el problema es la crisis económica y se necesita ahorrar fondos, se debería reemplazar el sistema de voto electrónico tan cuestionado y declarado inconstitucional en países del primer mundo como Alemania, por la boleta única papel tan poco costosa a comparación del caro sistema de votación electrónica. También dijeron se debería unificar las elecciones nacionales con las provinciales y se evitaría así un costo altísimo y también el muy endeble argumento que la sociedad no quiere ir a votar tantas veces en el año ya que iría solo dos: una para las PASO y otra para las generales que serían nacionales y provinciales a la vez.

El argumento de revitalizar la vida política de los partidos es falaz ya que la ley de las PASO fue dictada justamente para democratizar la vida interna de los partidos políticos y dar transparencia a la misma, para que las candidaturas dejaran de depender del dedo o los arreglos de las cúpulas partidarias. Con las PASO es el pueblo el que elige a los candidatos de los partidos políticos.

Es sabido que todos los derechos exigen presupuesto, es decir desembolso dinerario, y esto no puede ser un argumento para suspender las PASO y con ello los derechos políticos y de participación ciudadana consagrados por dicha ley de elecciones primarias.

La idea surgió del gobernador Sáenz, no de los diputados, y éstos dependientes en un todo del ejecutivo provincial hicieron entrar un proyecto de ley que beneficia al gobernador, el cual ya sabía de antemano que contaba con el “número” necesario a su favor de los diputados oficialistas.

Todo indica que se busca sacar ventajas electorales sobre la oposición: la supresión de las PASO, el mantenimiento del voto electrónico, el desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales, el cambio de las reglas del juego electoral a último momento, a tan solo meses de las elecciones.

Estas elecciones primarias fueron instituidas por ley nacional 26.571 del año 2009 y luego por ley provincial 7697 del año 2011 y desde entonces se aplicaron en la provincia y recién fueron suspendidas por el actual gobierno para el año 2021 con la excusa de la pandemia y ahora se suspenderán nuevamente atento que en el Senado saldrá sin problema alguno.

No estuvo bien la suspensión de las PASO provinciales del 2021 ni siquiera por la pandemia de covid ya que a nivel nacional si se realizaron dichas elecciones primarias.

Que diga el proyecto de ley que se suspenden las primarias provinciales de manera extraordinaria y excepcional, mientras sigue vigente la ley provincial que las establece sin derogación alguna, es el reflejo más fiel del aforismo español resumido en la frase: “Se acata pero no se cumple”, aforismo que con el correr de los siglos fue creando una costumbre de desobediencia a la ley en estas colonias españolas, una peculiar figura que marcó una diferencia entre el dictado de la ley y su vigencia práctica.

La propia legislatura tan obsecuente al gobernador de turno suspende la aplicación de la ley que la misma legislatura provincial sancionó en el año 2011 y no es que la deroga, sino que sigue vigente la ley pero no se la aplica, se suspende su aplicación y no existen motivos de excepcionalidad alguna que justifiquen tal suspensión de derechos políticos.

La suspensión de derechos y garantías constitucionales está reglada por el artículo 23 de la Constitución Nacional, el artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 27, 29 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El artículo 23 de la C.N. regla lo referente a la suspensión de derechos y garantías constitucionales, y este artículo nos dice que solo se pueden suspender los derechos previa declaración del estado de sitio en la provincia o territorio donde exista la perturbación del orden, siempre y cuando concurran los requisitos de conmoción interior o ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella.

Es decir que para suspender los derechos políticos a la participación ciudadana en la elección de los candidatos de los partidos políticos que concurrirán a las elecciones generales, fijados en una ley que no se deroga- y si no se deroga continúa vigente-, aunque no se aplicará, debería existir una declaración previa de estado de sitio en la provincia porque este proyecto de ley que ya cuenta con media sanción suspende derechos políticos de los ciudadanos, el derecho de elegir y ser elegidos en elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que antes solo estaba reservado a los afiliados de cada partido, con lo cual se restringe derechos de participación política ciudadana, sabiendo que en materia de derechos humanos rige el principio de no regresividad, es decir que logrado un determinado estándar de reconocimiento de derechos no puede retrotraerse a un estándar anterior de menor reconocimiento de derechos de participación política ciudadana.

Con la ley de las PASO se democratizó y se transparentó la elección de los candidatos de los distintos partidos que van a participar luego de una elección general, llevan estos candidatos a esa elección general su título de candidato surgido de un proceso democrático y transparente y con ello llevan democracia y transparencia a las elecciones generales , que de no existir las primarias sería una elección general donde los candidatos que participan son generalmente elegidos por las cúpulas partidarias de manera verticalista, sin proceso participativo de la ciudadanía y tiñen de este modo a las elecciones generales con esa falta de democracia y falta de transparencia, por lo que se torna regresivo del estándar alcanzado en materia de derechos políticos y de participación política ciudadana la suspensión de las primarias que ya obtuvo media sanción.

Esta Legislatura tan proclive a cumplir la voluntad del gobernador es una legislatura que se encuentra actuando al margen de la legalidad constitucional y convencional, es una Legislatura anómica, que actúa al margen de la Ley, lo cual atento contra su esencia misma y crea una situación de gravedad institucional en la Provincia.