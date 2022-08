Sigue el conflicto por la demora en la entrega de credenciales a permisionarios

Oscar Luna, referente de permisionarios, habló sobre el conflicto por la demora en la entrega de credenciales, aunque aseguró: “Es porque nosotros, los permisionarios, no hemos tomado en serio la orden que se dio con tiempo”.

Según precisó por Aries, el plazo para presentar la documentación correspondiente venció el 31 de julio. Sin embargo, fueron pocos los trabajadores que cumplieron con el requisito, aun con la extensión de plazos.

Esto provocó que las autoridades decidan no vender talonarios a quienes no presentaran la credencial nueva. “La gente que presentó en tiempo y forma se está viendo perjudicada”, advirtió Luna, quien afirmó que unos 250 permisionarios, más de la mitad del conjunto de trabajadores ya tienen autorizada la credencial nueva.

“Ahora que dieron la orden de no vender talonarios si no tenés la credencial nueva, están todos afligidos”, expuso el trabajador y agregó: “Puede ser la demora porque se están tomado el tiempo para revisar que no hay antecedentes graves”.