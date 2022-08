Colque demostró “inmadurez” y acompañó su defensa con el “silencio”, dijo Carolina Am

La concejala Carolina Am por Aries se refirió a la expulsión de Ricardo Colque del bloque Salta Independiente en la sesión especial convocada el lunes por los ediles. Por unanimidad determinaron la Inhabilidad moral y ética para ejercer el cargo dada su imputación por violencia de género contra su pareja.

Am destacó que Colque fue invitado a defenderse en cuatro oportunidades ante la Comisión de Disciplina y juicio Político, y en todas ellas no asistió. En tal sentido, la concejala lamentó que una de las excusas del ex concejal fue que tenía el cumpleaños del abuelo.

La concejala calificó a Ricardo Colque de inmaduro, agregando que decidió acompañar su defensa con su "silencio".

El ahora expulsado edil se presentó en el recinto este lunes, pidió defenderse y ser escuchado por sus pares por lo que se pasó a un cuarto intermedio. Consultada Carolina Am del porqué no dejaron que hablara en la propia sesión, la concejala dijo que Colque no quería hablar en público.

Ante la hipótesis sobre qué pasaría si después de la exclusión Colque probara su inocencia en la justicia, Am indicó que la decisión fue tomada con una base documental y tienen probada la inhabilidad ética y moral para ocupar la banca.