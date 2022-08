Articulación

Este pronunciamiento se entiende en el marco de especulaciones acerca de negocios con ese mineral y el interés de la Nación de tener participación más condicionante en la actividad.

El mandatario salteño, Gustavo Sáenz y sus pares de Jujuy, Gerardo Morales y de Catamarca, Raúl Jalil, se reunieron este lunes en esta Capital con la Secretaria de Energía de la Nación, la salteña Flavia Royón. La asunción de quien fuera titular de Minería y Energía de la Provincia al frente de esa estratégica área es la que provocó versiones que aluden a la declaración del litio como mineral estratégico para el país, en momentos en que el Presidente de la Nación impulsa la creación de un organismo internacional que nuclee a los países productores. Los gobernadores, en tanto, instruyeron a los equipos técnicos para que se avance en la redacción del Reglamento de Funcionamiento del Comité Regional del Litio, cuya conformación fue establecida en el Tratado Interprovincial suscripto para trabajar en conjunto por el desarrollo económico y social mediante la investigación, extracción, producción, industrialización y comercialización del demandado mineral.

Hay varios hitos para marcar en este proceso de integración de esfuerzos que comenzó en el primer semestre de 2021, con la formación de la Mesa Interprovincial del Litio, a través de la cual las provincias productoras reafirmaron el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en sus respectivos territorios. En octubre siguiente se firmó en Catamarca el tratado creando la Región del Litio, que fue aprobado por ley por las legislaturas de los tres estados.

Para seguir blindando al grupo, en mayo de este año, en Salta, se conformó el Comité Regional del Litio y las subcomisiones técnicas que trabajan en seis ejes, que son infraestructura; desarrollo de proveedores; regalías y tributos; minería, ambiente y agua; educación y trabajo; y ciencia y tecnología. Fue la oportunidad para que abiertamente, a través del gobernador de Catamarca, expresen estar en contra de la nacionalización del litio aun cuando se actúa con un esquema abierto, del que participan YPF y empresas australianas, americanas, chinas, japonesas, al que se podrán sumar todas las que estén interesadas. Con la reunión de este lunes se avanzó en la obligación pendiente de comunicar al Congreso la decisión de la integración.

La necesidad de obtener mayor renta del desarrollo de la actividad litífera es lo que desvela al Gobierno nacional, ya que tal como está ordenada no tiene participación. Desde organismos especializados se ha advertido que “la captación de la renta minera se encuentra bien por debajo de su potencial”, como lo señalara el Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio de la Argentina. Otras voces se fueron sumando llamando la atención sobre el modelo chileno que, por lejos, aporta mayor rendimiento. Crítico de la actitud de las provincias productoras de nuclearse en una mesa, el Foro propuso la creación de una Comisión Nacional del Litio, a semejanza de lo que sucedió en Chile en el año 2015, que agrupe a los diferentes actores vinculados con esa producción, a los fines de elaborar una política estratégica a largo plazo.

Hay aspectos que no se discuten, otros que deben atenderse y muchos más que pueden debatirse para no perder una oportunidad histórica de aprovechar un recurso que actualmente proyecta inversiones por más de cinco mil millones de dólares. Pero también hay conocimiento que no debe descartarse sino sumarse, articulando acciones entre todos los actores posibles.

Salta, 16 de agosto de 2022