Venezuela pide que se le devuelva el avión retenido en Argentina para retomar el diálogo con la oposición

El jefe de la delegación del régimen chavista en el diálogo con la oposición venezolana, Jorge Rodríguez, condicionó este martes la reanudación de estas negociaciones a la devolución del avión venezolano-iraní retenido en Argentina desde el pasado mes de junio por vínculos con el terrorismo.

“No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esas. Muy sencillo, igual que como dijimos con el diplomático secuestrado Álex Saab, dos cosas les vamos a decir: nos devuelven el avión y queremos de vuelta a nuestros hermanos secuestrados”, dijo el también presidente de la Asamblea Nacional chavista durante una sesión legislativa.

Para Jorge Rodríguez la retención de la aeronave es “un vulgar secuestro” y amenazó que, en caso de que no sea devuelta, van a “combatir” en la calle y en instancias internacionales.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron durante una sesión legislativa para aprobar un acuerdo en rechazo al gobierno de EEUU por la “apropiación ilegal” del avión venezolano retenido en Argentina. Criticó, además, la decisión de la justicia bonarense de retener a los tripulantes de la aeronave -5 iraníes y 14 venezolanos, de los cuales 12 fueron liberados el martes pasado- y aseguró que este sistema y la fiscal del caso, Cecilia Incardona, no son autónomos.

“El poder judicial de Argentina, esta fiscal no es autónoma, (depende) de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, es una empleada de la embajada de EEUU, no me vengan con independencia del Poder Judicial argentino, eso es mentira”, aseveró Rodríguez.

Mas temprano, un grupo de simpatizantes del chavismo protestó en Caracas para exigir la devolución de este avión, así como para reiterar su rechazo a las sanciones impuestas por EEUU.

Esta protesta ocurre una semana después de que el Departamento de Justicia de EEUU solicitara a Argentina que le permita confiscar dicha aeronave, propiedad de Emtrasur, filial de la aerolínea estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), sancionada por el Gobierno norteamericano.

El régimen de Nicolás Maduro lanzó este martes dos campañas propagandísticas para pedir al gobierno de Argentina que devuelva el avión venezolano-israelí investigado por nexos con el terrorismo y que está retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, desde el pasado 8 de junio. La dictadura chavista, además, calificó la investigación del atentado terrorista de la AMIA como un “falso positivo”.

Este lunes, entre gritos y groserías, el dictador venezolano pidió el apoyo de los movimientos sociales, sindicales y políticos de la “Argentina patriótica” y “peronista” para recuperar la aeronave.

