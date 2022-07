Para el legislador, es probable que muchas provincias opten por el desdoblamiento en las elecciones de 2023. En Día de Miércoles, consideró que “no es un tema central en cuanto a los recursos”, y remarcó que “las elecciones no son gastos, sino inversiones”.

Asimismo, sobre la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, sostuvo: “No me parece que es lo neurálgico. Si se eliminan ¿cómo hacemos para resolver las internas? Es una propuesta que debe llevar adelante quienes pretenden la eliminación”. Además, consideró que “especular con las elecciones es medio mirarse el propio ombligo”, y subrayó que “ser oposición te tiene que dar ciertas responsabilidades”.

En este punto, enfatizó: “Desde que asumí como diputado nacional me he preocupado por tener un diálogo sincero con el Gobernador y sus funcionarios en la búsqueda de ir generando soluciones para Salta. Ese diálogo debe ser constante, las diferencias no pueden taparnos el bosque. Hay una crisis que, si seguimos pensando en nuestros propios intereses, la sociedad te va a llevar puesto. Los lugares que uno ocupa son circunstanciales”.

Así las cosas, y como referente del partido Igualar, evitó precisar definiciones de cara a los comicios, aunque anticipó: “Vamos a ir avanzando paso a paso, formamos parte del frente que electoral de las últimas elecciones nacionales. El partido Igualar tiene una visión popular, pero principalmente federal”.

Ratificó su lugar como peronista, y recordó: “Decidí correrme cuando el Partido Justicialista pensó más en proyectos particulares que en la necesidad de una unidad en 2019. Ahí se conformó el Frente de Todos, donde muchos dejaron de lado diferencias históricas para pensar un proyecto común”.

Precisamente, y aunque evitó opinar sobre las recientes declaraciones del ex gobernador Juan Manuel Urtubey, subrayó: “Me fui del Partido Justicialista cuando decidió encarar otro proyecto, que fue la candidatura de Lavagna”.