Es requisito básico, obviamente, la predisposición al dialogo y al acuerdo; segundo, y base, seguridad jurídica y luego tenemos que empezar a pensar en dos caminos. Uno el que hay que transitar urgentemente, que es el de corto plazo, que tiene que ver con una macro economía estable y equilibrada, y el otro, que es de largo plazo, que es el de desarrollo.

Me quiero enfocar en el corto plazo. ¿Cuáles son los consensos que nosotros debemos garantizar? El primero, equilibrio fiscal. Y el equilibrio fiscal significa no gastar más de lo que se recauda. Hay dos caminos para llegar: el aumento tributario o la baja del gasto. La Argentina no soporta más aumento de impuestos. Más bien hay que bajar impuestos. Entonces, la única manera para llegar al equilibrio fiscal es bajar el gasto público en la Argentina.

Uno de los segundos bloques importantes tiene que ver con tener una política monetaria acorde con la inflación estimada y el aumento de la demanda del dinero. Esto es una regla básica: tener una política monetaria seria. Repito, un equilibrio fiscal, política monetaria seria, mercado laboral con mayor proporción de trabajadores formales respecto de los trabajadores informales y la desocupación. Y el otro elemento central tiene que ver con el equilibrio de la cuenta corriente.

Esto se logra aumentando las exportaciones o bajando las importaciones. Debemos hacerlo en Argentina exactamente de la manera contraria a la que se está haciendo. Ustedes están viendo todos los días que en la Argentina la discusión es que tienen que restringirse las importaciones porque faltan dólares, pues hay que entender que la mejor manera que haya dólares es aumentar las exportaciones y por ende la actividad económica en la Argentina.

Entonces, cuando nosotros vemos equilibrio fiscal, mercado laboral, política monetaria y equilibrio en cuenta corriente, advertimos, aquí tenemos cuatro de los temas, sumados a la seguridad jurídica, que hablamos la semana pasada, que a nosotros nos permiten tener políticas a corto plazo. La Argentina tiene que generar acuerdos y particularmente los acuerdos a corto plazo tienen que caminar por este por estas cuatro patas de las que hablábamos.