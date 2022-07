Carta documento: Desde la Municipalidad afirman que “tergiversaron las cosas”

La funcionaria señaló al asumir, Bettina Romero firmó un convenio con Nación para el envío de fondos destinado a obras a definir. “Había una línea para ensanches de vereda, se mandan los proyectos, Nación nunca pone un evaluador y demora más de un año y medio en que los corrijan”, indicó.

Explicó que la aprobación coincidió con el fin del aislamiento, por lo que ante la necesidad de los comerciantes de trabajar, se decidió no iniciar las obras. “La plata que me mandarían para este proyecto no nos alcanza, el municipio termina poniendo el 70% de los fondos. Hemos acordado dar de baja y sacar un nuevo convenio con montos actualizados”, remarcó señalando que la carta es parte del circuito administrativo.

Así, subrayó que “es preferible dar de baja un convenio, salir con un nuevo convenio y que los montos sean los actuales”. “Es un fondo de 22 millones y se había mandado 8 millones. Se sacó información y tergiversaron las cosas. Creo que es de la vieja política. Miente, miente que algo quedará”, enfatizó Angulo.

Y añadió: “Dijeron que no se habían rendido fondos de obras licitadas y no es así. Nosotros acordamos dar de baja el convenio, la carta documento es una formalidad dentro del proceso administrativo”.

La funcionaria aseguró que a diario reciben pedidos de informe tanto del Concejo Deliberante y como del Tribunal de Cuentas, y consideró que “es importante mantener el diálogo”.