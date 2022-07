“Como puntos centrales tenemos que ir al control de los actos de gobierno”, dijo en referencia a la modificación en la designación de las y los integrantes del Tribunal de Cuentas dado que “el municipio es juez y parte hoy”.

Benavides remarcó en Pasaron Cosas que la Carta Orgánica “no se modifica hace más de 30 años y ha sufrido distintas reformas constitucionales que no acompañó”, y subrayó: “No queremos que se limite a una cuestión netamente política como fue la reforma de la Constitución”.

Mencionó así “cuestiones de avanzada como la función que hoy cumple el municipio en poder descomprimir lo que hace la justicia”, en referencia a la instalación de centros de mediación en los CIC. Además, ante el crecimiento de la población, deslizó la posibilidad de organizar la ciudad en distritos. “Esto puede dar un puntapié para una cuestión electoral en cuanto a la representación”, dijo.

Por otra parte, se refirió a “gastos exorbitantes para pauta publicitaria” y remarcó que “la cuestión de transparencia es importante introducirlo dentro de la Carta Orgánica”.

Al respecto, aseveró: “Nación envió una carta documento al Ejecutivo municipal por no haber rendido las cuentas de 8 millones de pesos que eran destinados para realizar obras y que hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con el dinero remitido para ese fin”. “Cómo pretende el Ejecutivo municipal recibir fondos de Nación si no está rindiendo cuentas”, cuestionó recordando la polémica por el proyecto enviado desde el municipio para que el Concejo otorgue el aval para la toma de deuda.