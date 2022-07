Cambios en Economía: Especulación e incertidumbre en el comercio

En referencia a lo ocurrido ayer, enfatizó: “En el comercio minorista hemos encontrado con que, a diferencia de todos los lunes, los proveedores no nos han mandado las listas de precios. No tenemos una referencia concreta de lo que vale cada cosa”.

“Hace seis años que abrimos y todos los lunes llegan listas de los proveedores, hoy suspendieron. Cada vez que pasa alguna de esas cosas suele pasar, pero nos deja en una incertidumbre total”, subrayó Pardo.

Remarcó así que “los minoristas no se pueden dar el gusto de tener un día la persiana cerrada” y, tomando en consideración que el 90% de los productos que comercializa son importados, resaltó que “una mínima variación del dólar impacta en los precios, para lo mismo con el combustible”.

Admitió que actualiza precios todos los días, y aseveró: “Las listas llegan constantemente. A veces es mejor no vender, en este caso que no se echa a perder, que salir a vender y no saber después si la podés reponer o no”.