PAMI justifica las falencias en la falta de profesionales en el norte

Estrada explicó que son dos las áreas en conflicto, una es la referida a la provisión de medicamentos, otra está vinculada a la atención médica a las y los jubilados. “Lo que tiene que ver con la atención de la salud, al no haber un sistema de salud acorde a esas necesidades en el norte, argumentan que no tienen sobre qué recostarse para que haya una atención de calidad”, aseveró señalando que “el sistema de salud pública no puede hacer frente a la demanda que tiene”.

En cuanto a los medicamentos, desde PAMI aseguran que las demoras en los pagos, por las que responsabilizaron a cuestiones burocráticas ajenas al organismo, provocan que no existan farmacias que quieran trabajar con la obra social. Es así que se plantea la posibilidad de que la legislatura provincial promueva la creación de farmacias de IPSS que brinden esta cobertura como prestadoras de PAMI.

“Hay un derecho que da PAMI a medicamentos gratuitos y 3 de cada 10 en salta no los reciben. Es una impericia que hay que resolver de manera urgente”, sostuvo Estrada.

Hizo hincapié así en la necesidad de “resolver la cuestión del personal médico y de la infraestructura sanitaria” para evitar las derivaciones y el colapso del sistema. Consideró que para ello se debe volver a implementar una política sanitaria de incentivos económicos, salariales.

“Mientras sigamos sin médicos y sin especialistas, en el norte va a ser imposible dar respuestas”, dijo.