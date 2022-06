Wayar respondió a Baby Etchecopar: “No le tengo temor a los micrófonos del Obelisco”

Después de que el periodista Baby Etchecopar cargara contra el senador por Cachi Walter Wayar, el ex vicegobernador aseguró: “Lo que fue importante es que, porque actué y porque no le tengo temor a los micrófonos del Obelisco, le pidió disculpas al pueblo salteño”.

“A mí no me va a ofender, no me preocupa lo que pueda decir porque miente amparado en la distancia, en el Obelisco, en que es parte de la corrupción macrista que lo cubre”, manifestó el Senador.

“Lo importante era defender la honra de nuestro héroe nacional, cosa que no vi en ningún funcionario de la provincia ni en ningún sector de la sociedad. Años buscando que se lo reconozca para que en un segundo difamen la honra del General Güemes y todos hagan silencio”, expresó Wayar insistiendo: “Lo importante para mí es que no se lo dejé pasar y me siento orgulloso de haber tenido la valentía”.

Además, aseguró que al recorrer la provincia recibe el afecto de las y los salteños, y agregó: “Nunca viví de la política, viví del sector privado. Hago sentir mi voz en el Senado y cada vez que me ponen un micrófono marco la diferencia”.