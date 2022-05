En otras épocas y en otro momento pensar en modificar el Sistema Electoral podría ser algo abstracto, porque siempre hay otras prioridades y cuestiones más importantes, pareciera.

Pero en la situación que vive la Argentina debemos decir que el problema económico y social muy profundo que vive la Argentina, tienen hondas raíces en un gran desprestigio en la política y el sistema político de Argentina.

Desde distintos lugares de la política se está planteando la necesidad de modificar el Sistema Electoral e implementar el Sistema de Boleta Única de Papel. ¿Es un avance sustantivo respecto al actual sistema? Si es un avance sustantivo, porque permite generar condiciones para que el ciudadano sienta que a aquella persona que vota, la vota efectivamente y no termina en ese cargo producto de que en la lista sábana, como votaron en una categoría pero después terminó colgado en otra categoría, logró un espacio de poder alguien que en definitivamente la gente no quería votar.

Nosotros hemos experimentado ese sistema en la provincia de Salta, pero de una manera inclusive más profunda, que es a través de la Boleta Única Electrónica. En nuestra provincia hemos logrado un avance y hemos sido pioneros en el sistema de Boleta Única Electrónica y ese sistema ha generado la mayor renovación política que hubo en Salta, desde la recuperación de la democracia.

¿Por qué pasó eso? Porque la gente entendió que podía votar con plena libertad y que los aparatos políticos tenían menos peso que los que tenía en el sistema tradicional y eso permitió que la provincia de Salta tenga un proceso de renovación en todos los niveles: desde la categoría a gobernador, pasando por legisladores provinciales, intendentes y concejales, que gracias al sistema han tenido igualdad de oportunidades, tanto los que tenía un gran aparato políticos y otros que no tenían ninguno.

A nivel nacional hubo una iniciativa de avanzar en el Sistema de Boleta Única Electrónica, que obtuvo la sanción en la Cámara de Diputados, pero lamentablemente en su momento fue al Senado y el Senado no tuvo la voluntad de avanzar.

Vamos a un nuevo capítulo, un poco menos ambicioso es hoy lo que propone este enorme grupo de diputados nacionales y es ir a la Boleta Única de Papel, probablemente es un paso más pequeño que ir hacia la Boleta Única Electrónica, pero para mí es un avance igualmente muy interesante. Por eso creo que es importante que veamos con atención qué pasa allí, no solo en la Cámara de Diputados y en el Senado, porque, repito lo que decía al principio, esto no es una cuestión adjetiva, no es una cuestión solamente de la política, es una cuestión estructural, porque la pérdida de confianza en el sistema político argentino es una de las principales causantes de la profunda crisis económica que vivimos.

Una de las formas de ir recuperando prestigio y legitimidad puede ser modificar el sistema, por eso esperemos que esta vez pueda avanzar.