Marcar la ineptitud para gobernar, no es maltrato

Nada más lejos de la realidad por lo que la falta de un inmediato pronunciamiento del INADI bien podría considerarse vinculado a que el planteo de la funcionaria era algo medio ridículo. Esa demora en lograr una sanción o un señalamiento contra mi persona, para limitar mi libertad de expresión, llevó a que recurriera con la misma pretensión a una Jueza de Familia, que hace 15 días atrás produjo un fallo que poco tiene que ver con lo que publicó el diario El Tribuno, que pertenece a la familia de la jefa comunal. El verso que hicieron, en lo que suelen ser especialistas, es una interpretación mal intencionada.

El pronunciamiento de la magistrada solo me dice que no tengo que hablar mal de la Intendenta y como es una resolución que sacó una jueza, soy muy respetuoso de eso. Pero no sé cómo hacerlo, porque yo creo que nunca he hablado mal de nadie. Cuando a la señora Intendenta no la habían planeado los padres, yo ya estaba frente a un micrófono; esto es, tengo algunos años ya dentro de la profesión. Nunca tuve problemas con nadie como consecuencia de mis análisis y opiniones. Además, coloca a Bettina Romero en un carril diferente a la posición de su padre –Senador Nacional y ex gobernador- en defensa de la libertad de prensa, expresada en más de una oportunidad en el Congreso del Nación; tampoco coincide con la opinión del ex presidente Mauricio Macri, su conductor político.

El INADI hizo algo con respecto a la denuncia que ya tiene dos años pero muestra mucho desgano. La comunicación que me enviaron dice: “Señor Mario Peña, me dirijo a usted para hacerle llegar la decisión del INADI Central, con fecha del 6 de abril de 2022”. Mucho tiempo desde 2020 por lo que es válido sospechar que, como es un grupo de poder, presionaron para tener algo más.

Necesitaban otra farsa como la de hace 15 días atrás, en un feriado cuando yo no estaba, por lo que se dedicaron cuatro días a difamarme y decir cosas. Yo sabía que tenía un correlato; sabía que estuvieron exigiendo al INADI que se pronunciara sobre la presentación de Bettina Romero y de allí una resolución un poco forzada del instituto contra la discriminación

Antes que se publique una versión antojadiza del diario El Tribuno, leo lo que dice parte de la resolución. “Hay que señalar, que el INADI no impone sanciones ni civiles y que la participación en este procedimiento es voluntaria de las partes”, señala. En un extenso texto hace referencia a todas las denuncias que hizo la señora Intendenta contra mi persona y concluye: “Por los motivos expuestos considero que las opiniones de las denuncias señaladas anteriormente, resultan discriminatorias en los términos de la ley 23592, complementaria y concordante…”. Y de allí un puñado de recomendaciones que me da el INADI: se le recomienda al denunciado realizaron un curso sobre igualdad de género y violencia simbólica, poniendo a disposición el que brinda el propio INADI. Se recomienda que luego de internalizada esta capacitación, realice un pedido de disculpas sinceras. Asimismo se recomienda al denunciado, como director de Aries, que contrate a una editora de género, que pueda señalar, cuando se van a emitir en este tipo de opiniones, para responder o propender a desarmar el estereotipo discriminatorio.

El INADI me manda a hacer un cursito, no me obliga a nada; me dice que si quiero hacer lo hago. Esto no tiene ninguna resolución de nada pero parece que insistieron tanto la señora Intendenta y su gente, que dijeron vamos a sacar algo.

Que nadie se extrañe que pueda leer esta resolución en el Tribuno, en víspera de un feriado largo. Me fue comunicada el día viernes y me parece raro que no hayan publicado nada hasta ahora, quizás esperando este feriado, cuando habrá mucha gente descansando y más predispuesta a leer un diario que, por otra parte, no se lee tanto.

Anticipo que va a decir: “declararon culpable a Mario Peña en el INADI“. No hay dudas que la intención de la señora Intendente es que después de 50 y pico de años de actuación periodística, la gente no se fie de mí.

Pero se le hace muy complicado dañar mi prestigio; yo no hago política, no estoy en ninguna lista de la oposición y eso le da otra valoración a mi opinión, lo que la afecta mucho. Ella me quisiera tener como contrincante en una puja por la intendencia. Señora Bettina, no lo voy a hacer nunca; dije que nunca voy a presentarme como candidato a intendente. Y simplemente hago con toda humildad mi tarea de observador de la realidad de la ciudad y la gente que me conoce, sabe de mi accionar y lleva nada más que 50 y pico de años escuchándome. Por eso le pregunto si cree que alguna determinación que usted tome contra mi puede cambiar mi estilo de vida.

Yo le agradezco a la gente del INADI, pero no tienen ni fuerza de ley, son expresiones de deseo. Han tenido periodistas como Baby Etchecopar, Feimman en Buenos Aires. A Martin Grande (periodista y diputado nacional MC) también creo que lo mandaron a hacer un curso. Yo puedo tomar a una persona para que me enseñe cómo tratar a las mujeres aunque creo que es medio tarde. Pero muchas gracias al INADI.

De la señora Intendenta de la Capital, lo único que dije que es inepta para gobernar; la verdad que no sé si es eso es maltratar a alguien porque estamos hablando de política. Si hay ineptitud para gobernar, hay ineptitud; se lo viven diciendo todos los días al Presidente, a la Vicepresidenta. Si no están aptos para gobernar, no están aptos. Si hay dos años para estar con este tema, es porque no es mucho lo que tiene para dar y para decirle a la gente.

Señora intendenta, trabaje por la ciudad. Además si tiene profesionales del Derecho que la asesoran, trate que sea pagado de su propio bolsillo y no de la Municipalidad, que es la plata de todos.