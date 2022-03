El tiempo y sus vericuetos

En el contexto parafernálico de los debates en relación al posicionamiento argentino con el F.M.I. el ex presidente uruguayo, José “Pepe” Mujica dijo que: “Argentina estaba en un apuro y ganó tiempo”. Ganar tiempo significa la responsabilidad y la capacidad de utilizarlo de la mejor manera para consolidar una ventaja obtenida o de postergar una agonía en el camino hacia la muerte.

Ilya Prigogine sostenía que el redescubrimiento del tiempo es también el redescubrimiento de una utopía. Ahora, un proverbio chino dice que más vale encender una vela que deplorar la oscuridad. Un pensador como Lichtemberg planteaba que si se quiere construir algo en el aire siempre es mejor que sean castillos y no casas de cartón.

La Patria necesita tiempo. Perón afirmaba que las revoluciones se hacen con sangre o con tiempo. Pero el enemigo también maneja su tiempo. Sustentado en los principios de la usura. Sabe que el Caballo de Troya está instalado en el campamento adversario y logró convertirse a los ojos de los que ocupan esa trinchera en un gatito mimoso y manso que, supuestamente, quiere ayudarle a no caer en los brasas del infierno cuyo fuego fue encendido por los que, hasta ahora, lograron blanquear su desfalco y ahora comparten la guitarreada en el fogón.

En ese marco algunos que, con desconfianza, miran de reojo al caballo estacionado en medio de las fuerzas propias y por eso andan de “capas caídas o caídas”. Actitud propia de los hidalgos empobrecidos o de los que perdieron el favor en la corte. Que, en el Derecho Romano, se denominaba “Capitis Diminutio” a la pérdida parcial de los derechos civiles. Al decir de los abuelos hay algunos que están palmados, es decir sufren una mezcla de agotamiento o desgano, casi enfermos, algo parecido a pagar con disgusto o morir. Ante la situación, hay quienes decidieron no sacar los pies del plato bajo el argumento de que soldado que sobrevive sirve para otra batalla; diríamos una actitud acomodaticia; otros emprendieron el camino de la lucha, en el convencimiento de que solo mueran los que se entregan sin luchar. También están los que ambulan como bola sin manija, sabido es que la manija de la boleadora es la bola menor, la que empuña quien se dispone a hacer el tiro para golpear a las otras. Algo parecido a un martillo sin manija y quien anda en esas condiciones está condenado a la desorientación.

Triste situación de saber que los monstruos andan sueltos. Que el salobre gusto de la angustia nos recorre los espacios íntimos y nos come las entrañas con mentiras engendradas en la parafernalia existencial donde se mezclan tantas cosas. Las ansias de riqueza material que, en muchos, produce asfixia generando pobreza espiritual, donde la palabra queda soterrada en turbiedades que afectan la dignidad y sus significantes.

Para los que formaron y forman parte de un estadío generacional en el que los sueños, el compromiso y la lucha, ven que el tiempo pasa, deja sus huellas y les cuesta aceptar que los acontecimientos contemporáneos solo estén envueltos en el celofán del pragmatismo. En la inútil aspiración de recobrar lo que nunca volverá. El dilema de no mirar el presente sin confrontar con el pasado y comprobar, con dolor, que el tiempo ahora tiene menos tiempo. En la nebulosa de ese tiempo que se acaba, añoran la presencia de aquellos que siempre acompañaron poniéndoles alas a los sueños de los que reclamaban por injusticias y muertes. Que sufrían compañeramente el dolor de barrigas vacías y se conmovían por la valentía de madres, con hijos ausentes.

Según Mujica, Argentina ganó tiempo en relación a su delincuencial deuda con el Fondo Monetario Internacional. Los representantes del oficialismo debieron soportar en el hemiciclo que los que contrajeron la deuda reivindicaran a Cavallo, a Macri y les enrostraran que debían agradecerles de estar sentados o los sumergían en el pantano del Default. Todo por un voto. La pregunta es si en tres años seremos capaces de emular lo que algunos llamaron el “Milagro Alemán” y revertir los índices de desocupación, indigencia, inflación, femicidios, reformulación de un sistema educativo al que se le caen de a pedazos los edificios escolares, esto y algo más, en el limitado espacio de tiempo de que disponemos parados al borde del precipicio o tal vez, por qué no, transitando el camino hacia la locura.

Pareciera que los vientos no son propicios para el tiempo que se necesita en la búsqueda de legitimar la política y esbozar el homenaje a nuestros mayores, a los jóvenes, a los niños para que no se queden sin futuro.

Necesitamos apostar a la vida con justicia social.

No olvidemos el antiguo dicho. “No hay plazos que no se cumplan, ni tientos que no se corten”

Muchas Gracias–Hasta la próxima

Columna: “Gemidos de la memoria” – Lunes 14 de marzo de 2022