Las olas del movimiento de mujeres y los contragolpes del patriarcado en la lucha por la igualdad de derechos

Este mecanismo de control no es más que un intento de amedrentar, con el cual se pretende desactivar la lucha por la igualdad de derechos y mantener los privilegios innatos de unos pocos. Este mecanismo de control se denomina backlash, cuya traducción sería reacción o contragolpe, es una respuesta violenta ante un avance constructivo o reivindicación lograda.

El movimiento feminista lleva ya unos cuantos siglos y cada ola ha intentado ser silenciada mediante distintas modalidades de backlash. En la historia más reciente se han conquistado una serie de derechos y libertades y todo lo que ponga en riesgo el patriarcado provoca reacciones violentas a las que nos encontramos expuestas las mujeres que decidimos no callar y a la que se encuentra expuesto el movimiento de mujeres.

Como el patriarcado realmente tambalea en la actualidad, el contragolpe empleado es la llamada erróneamente “ideología de género” de la cual habla tanto la iglesia católica y los sectores más conservadores de la sociedad; cuando tal ideología de género no existe, el género es una categoría de estudio, no una ideología.

Como el feminismo y los derechos de las mujeres se han convertido en “el” tema de la agenda pública, el contragolpe es muy violento, lo cual demuestra también la inseguridad que sienten los patriarcas y sus adláteres frente al avance del movimiento de mujeres.

El backlash que estuvo constituído por la hoguera o la guillotina en sus primeras manifestaciones, ha tomado la forma más moderna de métodos de aislamiento social o el ataque escudado y amparado detrás de medios de comunicación masiva y las redes sociales donde se cobijan periodistas patriarcales.

Lo que recientemente ha ocurrido a la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Dra. Gómez Alcorta es justamente un backlash, un contragolpe. Gómez Alcorta ha salido a explicar por las redes sociales que la violación por seis jóvenes a una joven ocurrida dentro de un auto en el barrio porteño de Palermo es expresión del patriarcado. Inmediatamente el periodismo patriarcal ha salido a destruirla, a silenciarla. Han ridiculizado y cuestionado la existencia misma del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y a quien lo preside la Ministra Gómez Alcorta, quien había explicado, si, explicado por qué estos varones actuaron como actuaron, porque si no se entiende las causas mal se puede terminar con la violencia de género, y ha atacado al patriarcado. Y lo hizo basado en los estudios de género de Rita Segato, quien ha estudiado el fenómeno de la violencia de género por más de 30 años. Varones que nunca han leído un solo libro completo de Segato han salido a destruirla a la Ministra de la Mujer, eso si amparados detrás de importantes corporaciones periodísticas.

Y entre estos periodistas o comunicadores también están mujeres con una mentalidad patriarcal (como Viviana Canosa o Amalia Granata), porque el patriarcado es el aire que respiramos desde que nacimos; algunas nos tratamos de deconstruir día a día y otras adhieren al orden establecido sin saber que la violencia de género la encontrará cuando decida tener voz y mirada propias.

Lo que trató de explicar la Dra. Gómez Alcorta es que no se trata de “loquitos”, sino que los violadores, los violentos en general, son varones hijos sanos del patriarcado. En ningún momento trató de justificar la violación y menos librarlos de responsabilidad penal. Queda muy claro para quienes si tenemos lecturas feministas que estas reacciones o contragolpes enmascarados, si, disfrazados bajo el ropaje de la defensa de la joven violada lo que hace es golpear al movimiento feminista porque se niega a pensar porque se dan con tanta asiduidad estas conductas cotidianas de violencia hacia las mujeres y porque la crítica de la Ministra apunta hacia el patriarcado que permite, cobija y fomenta estas actitudes de violencias diversas del hombre u hombres hacia las mujeres. En lo que si se equivocó Gómez Alcorta es en sostener que el patriarcado es cultural, el patriarcado es un orden político- del orden del poder- que toma a veces la forma de cultura, otras la forma de religión.

Las caras visibles del movimiento feminista siempre serán atacadas porque desde el orden político del patriarcado siempre se intentará acallar estas voces, destruir los avances del movimiento de mujeres, deslegitimarlo y ridiculizarlo. Lo que se busca es conservar el status quo, las cosas tal y como están.

Dentro de la justicia patriarcal de nuestra Provincia son muy escasas las voces que se alzan en defensa de los derechos de las mujeres. A quienes no callamos las injusticias de género, el sistema político judicial nos pretende controlar mediante aislamiento, sumarios disciplinarios, falta de contestación a legítimas presentaciones realizadas, retardos de justicia adrede frente a denuncias de violencia de género y distintas e infinitas metodologías en las cuales son expertos; mientras esto ocurre el gobernador ha anunciado la creación de la Secretaría de la Mujer. Esperemos no se trate solo de una pantalla más, como pantalla es también la existencia de mujeres en la Corte de Justicia porque han demostrado que cuando les toca un caso de violencia de género laboral dentro del poder judicial se excusan de intervenir alegando motivos que no son legales para no tener que fallar en contra de la corporación judicial que es una corporación masculina y en la cual han aprendido a moverse muy bien las mujeres patriarcales aun cuando asuman cargos tan feministas como el de Directora de la Oficina de la Mujer de la Corte de Salta, el cual detenta desde hace muchos años la Dra. Sandra Bonari.

“La justicia será feminista o no será justicia”, esta frase dicha por la Dra. Gabriela Vázquez, ex presidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, es tan cierta, es tanto como decir que si la Justicia no defiende a la mujer y sus derechos, a las mujeres víctimas de femicidios, a las mujeres y niñas violadas, a las mujeres violentadas en sus casas, en sus lugares de trabajo o en la calle no será Justicia.